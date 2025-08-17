ترامپتىڭ ايەلى پۋتينگە حات جولدادى
بۇل حاتتى دونالد ترامپ الياسكاداعى سامميت كەزىندە رەسەي باسشىسىنا تابىستاعان. FoxNews رەداكسياسىنا قۇجاتتىڭ كوشىرمەسى تۇسكەن.
«ءار بالا ماحاببات، مۇمكىندىك پەن قاۋىپسىزدىكسىز ورتادا ءومىر ءسۇرۋدى ارماندايدى. الەم باسشىلارى وسىنى قامتاماسىز ەتىپ، بارىنە ادىلەتتى، بەيبىت بولاشاق قۇرۋعا جاۋاپتى»، - دەلىنگەن حاتتا.
«جاڭا ومىرگە كەلگەن ءاربىر ۇرپاق گەوگرافيادان دا، بيلىكتەن دە، يدەولوگيادان دا جوعارى تۇرعان كىرشىكسىز تازالىقپەن باستايدى. بالالاردىڭ وسى تازالىعىن قورعاۋ ارقىلى ءسىز رەسەيگە عانا ەمەس، بۇكىل ادامزاتقا قىزمەت ەتەسىز. بۇل باتىل وي بارلىق كەدەرگىلەردى ەڭسەرە الادى. ال ءسىز، پۋتين مىرزا، ونى ءبىر عانا قول قويۋ ارقىلى ىسكە اسىرا الاسىز. ۋاقىت جەتتى»، - دەلىنگەن حاتتا.
ءبىرىنشى حانىم پۋتين «بالالارعا ولاردىڭ شات كۇلكىسىن قايتارا الاتىنىن» ايتقان.
ەسكە سالايىق، ترامپ الياسكاداعى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسىن «وتە تابىستى جانە تاماشا كۇن» دەپ سيپاتتاعان بولاتىن. ول دۇيسەنبىدە ۆاشينگتوندا زەلەنسكيمەن كەزدەسەتىنىن جانە ءساتتى وتسە، رەسەي پرەزيدەنتىمەن جاڭا كەلىسسوزدەر ۇيىمداستىراتىنىن حابارلاعان. سونداي-اق اق ءۇي باسشىسى «بەس سوعىستى توقتاتتىم» دەپ مالىمدەپ، نوبەل سىيلىعىنا لايىق ەكەنىن استارلاپ جەتكىزگەن.