ترامپتىڭ ارنايى وكىلى كەلەسى اپتادا ماسكەۋگە بارادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففتىڭ كەلەسى اپتادا ماسكەۋگە كەلۋى تۋرالى الدىن الا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- كەلەسى اپتادا ۋيتكوففتىڭ ماسكەۋگە كەلۋى تۋرالى الدىن الا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى، - دەدى كرەمل وكىلى.
ۋشاكوۆ سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى وكىلىنەن باسقا، رەسەيگە ۋكراينا ىستەرىنە قاتىسى بار ءبىرقاتار ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ شەنەۋنىكتەرى دە كەلەتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففقا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن ماسكەۋگە بارۋدى تاپسىرعانىن جانە ارميا حاتشىسى دەن دريسكوللدىڭ كيەۆتە ۋكراينا ۇكىمەتىنىڭ شەنەۋنىكتەرىمەن كەزدەسەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.