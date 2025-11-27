ق ز
    10:41, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ترامپتىڭ ارنايى وكىلى كەلەسى اپتادا ماسكەۋگە بارادى

    استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففتىڭ كەلەسى اپتادا ماسكەۋگە كەلۋى تۋرالى الدىن الا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    Трамптың арнайы өкілі келесі аптада Мәскеуге барады
    Фото: ТАСС

    - كەلەسى اپتادا ۋيتكوففتىڭ ماسكەۋگە كەلۋى تۋرالى الدىن الا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى، - دەدى كرەمل وكىلى.

    ۋشاكوۆ سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى وكىلىنەن باسقا، رەسەيگە ۋكراينا ىستەرىنە قاتىسى بار ءبىرقاتار ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ شەنەۋنىكتەرى دە كەلەتىنىن ايتتى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففقا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن ماسكەۋگە بارۋدى تاپسىرعانىن جانە ارميا حاتشىسى دەن دريسكوللدىڭ كيەۆتە ۋكراينا ۇكىمەتىنىڭ شەنەۋنىكتەرىمەن كەزدەسەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.

