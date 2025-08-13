ترامپتىڭ «التىن كۇمبەزى» ءتورت دەڭگەيلى قورعانىسقا يە بولادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ اكىمشىلىگى «التىن كۇمبەز» دەپ اتالاتىن زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەسىنىڭ جوباسىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى Reuters-كە سىلتەمە جاساپ.
امەريكالىق ۇكىمەت ۇسىنعان تانىستىرىلىمعا سايكەس، «التىن كۇمبەز» جۇيەسى ءتورت دەڭگەيلى قورعانىستان تۇرادى: ونىڭ ءبىرى - عارىشتىق، زىمىرانداردى ەرتە انىقتاۋ جانە قاداعالاۋ ءۇشىن قولدانىلادى، ال قالعان ۇشەۋى جەرۇستى جۇيەلەر بولىپ تابىلادى. ولار - زىمىران قاعىپ ءتۇسىرۋ جۇيەلەرى، رادارلار، جانە مۇمكىن بولاتىن لازەرلىك قارۋلاردان تۇرادى.
ا ق ش پرەزيدەنتى ويلاپ تاپقان بۇل جۇيە يزرايلدىڭ «تەمىر كۇمبەزىنە» (Iron Dome) ۇقساس جوبا رەتىندە قاراستىرىلۋدا. ونىڭ الدىن الا قۇنى - 175 ميلليارد دوللار دەپ باعالانعان. ترامپتىڭ سالىق جانە شىعىندار تۋرالى زاڭ جوباسى شەڭبەرىندە كونگرەسس شىلدە ايىندا 25 ميلليارد دوللار بولۋگە كەلىسىم بەردى.
قۇرلىقتاعى شتاتتاردا، الياسكادا جانە گاۆاي ارالدارىندا قىسقا قاشىقتىققا ارنالعان 11 زىمىراندىق باتارەيانى ورنالاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جۇيەنى 2028-جىلى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان.
دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، «التىن كۇمبەز» زىمىرانداردى الەمنىڭ كەز كەلگەن نۇكتەسىنەن نەمەسە عارىشتان ۇشىرىلسا دا قاعىپ تۇسىرۋگە قابىلەتتى بولادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ا ق ش پرەزيدەنتى ءوزىنىڭ پرەزيدەنتتىك مەرزىمى اياقتالعانعا دەيىن «التىن كۇمبەزدى» ىسكە قوسۋدى كوزدەپ وتىر.