ترامپتىڭ ا ق ش-تاعى تانىمالدىعى رەكوردتىق دەڭگەيگە دەيىن تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىقتار ونىڭ ەلدەگى ءومىر ءسۇرۋ قۇنىنا اسەر ەتەتىن شەشىمدەرىنە نارازى بولعاندىقتان، ترامپتىڭ ا ق ش- تاعى تانىمالدىعى رەكوردتىق دەڭگەيگە دەيىن تومەندەدى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
Reuters جانە Ipsos زەرتتەۋ كومپانياسىنىڭ جاڭا ساۋالناماسىنا سايكەس، امەريكالىقتاردىڭ تەك %40 ى قازىرگى پرەزيدەنتتىڭ جۇمىسىن ماقۇلدايدى - بۇل الدىڭعى اپتامەن سالىستىرعاندا 2 پايىز تومەن. ترامپتىڭ جۇمىسىن قاتتى جاقتىرمايتىن امەريكالىقتاردىڭ ۇلەسى %57 عا دەيىن ءوستى.
ساۋالناما قورىتىندىلارىنا سايكەس، امەريكالىقتاردىڭ ترامپقا قاتىستى نەگىزگى شاعىمى - ونىڭ ازاماتتار شىعىندارىنىڭ ءوسىپ جاتقان دەڭگەيىنە قارسى كۇرەس سالاسىنداعى ءىس-ارەكەتتەرى، سۇرالعانداردىڭ %63 ى وسىعان نارازىلىق ءبىلدىردى.
Reuters اتاپ وتكەندەي، ا ق ش- تا ينفلياتسيا قارقىنى ترامپ قىزمەتكە كىرىسكەننەن بەرى ەڭبەك نارىعىنىڭ السىرەۋىنە قاراماستان ءوستى، بۇل ورتالىق بانكتى پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى تومەندەتۋگە ءماجبۇر ەتتى.
سالىستىرۋ ءۇشىن، تانىمالدىق رەيتينگىندە ترامپ الدىندا پرەزيدەنت بولعان دجو بايدەننىڭ ەڭ تومەن رەيتينگ كورسەتكىشى %36 بولدى. ونىڭ جۇمىسىن ماقۇلداعانداردىڭ مۇنداي سانى 2024 -جىلدىڭ مامىر ايىندا تىركەلگەن.