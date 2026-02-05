ترامپقا قاتىستى قاستاندىق ارەكەتى: ەر ادام ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تاعى فلوريدا شتاتىنىڭ سوتى دونالد ترامپقا قاتىستى قاستاندىق ارەكەتى ءۇشىن 59 جاستاعى رايان رۋتتى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ۇكىمىن شىعاردى.
بۇل وقيعا 2024 -جىلدىڭ 15- قىركۇيەگىندە ۋەست- پالم- بيچ قالاسىنداعى Trump International Golf Club گولف كلۋبىندا بولدى.
سول كەزدە ا ق ش قۇپيا قىزمەتىنىڭ اگەنتى تالدىڭ اراسىنان اتىس قارۋىنىڭ ۇڭعىسىن بايقاپ قالىپ، جاسىرىنىپ تۇرعان رۋتقا قاراي وق اتقان. وسىدان كەيىن كۇدىكتى وقيعا ورنىنان قاشۋعا تىرىسقانىمەن، كوپ ۇزاماي ۇستالدى.
رايان رۋت 15- قىركۇيەكتە ۇستالىپ، 25 - قىركۇيەكتە وعان رەسمي تۇردە ايىپ تاعىلدى. سوتتا ول بەس فەدەرالدىق باپ بويىنشا، ياعني فەدەرالدىق قىزمەتكەرگە شابۋىل جاساۋ، سونداي-اق قارۋعا يەلىك ەتۋ بويىنشا بىرنەشە زاڭ بۇزۋ دەرەگىندە كىنالى دەپ تانىلدى.
رۋت بۇل ايىپتاۋلاردىڭ ەشقايسىسىن مويىنداماعان. ونىڭ ادۆوكاتى مارتين روسس ۇكىمگە قارسى شاعىم تۇسىرەتىنىن مالىمدەدى.
- ول بىرنەشە اي بويى سول كەزدەگى پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر ترامپتى ءولتىرۋدى جوسپارلادى. وزىنە كەدەرگى كەلتىرەتىن كەز كەلگەن ادامنىڭ ءومىرىن قيۋعا دايىن بولدى. سودان بەرى ءوزىنىڭ ارەكەتىنە وكىنىش تە بىلدىرگەن جوق، - دەپ جازدى سۋديا ايلين كەننون ۇكىم شىعارۋ مەموراندۋمىندا.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2024 -جىلى قىركۇيەكتە قايتادان پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر بولعان ترامپقا كەزەكتى مارتە قاستاندىق ارەكەتى انىقتالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2024 -جىلى شىلدەدە ا ق ش- تىڭ پەنسيلۆانيا شتاتىندا سايلاۋالدى اكتسيا كەزىندە دونالد ترامپقا قاستاندىق جاسالعانىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور: ارۋجان ءجانادىل