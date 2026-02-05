ق ز
    13:39, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    ترامپقا قاتىستى قاستاندىق ارەكەتى: ەر ادام ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تاعى فلوريدا شتاتىنىڭ سوتى دونالد ترامپقا قاتىستى قاستاندىق ارەكەتى ءۇشىن 59 جاستاعى رايان رۋتتى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ۇكىمىن شىعاردى.

    Покушение на Трампа: мужчину приговорили к пожизненному сроку
    Фото: Wikipedia

    بۇل وقيعا 2024 -جىلدىڭ 15- قىركۇيەگىندە ۋەست- پالم- بيچ قالاسىنداعى Trump International Golf Club گولف كلۋبىندا بولدى.

    سول كەزدە ا ق ش قۇپيا قىزمەتىنىڭ اگەنتى تالدىڭ اراسىنان اتىس قارۋىنىڭ ۇڭعىسىن بايقاپ قالىپ، جاسىرىنىپ تۇرعان رۋتقا قاراي وق اتقان. وسىدان كەيىن كۇدىكتى وقيعا ورنىنان قاشۋعا تىرىسقانىمەن، كوپ ۇزاماي ۇستالدى.

    رايان رۋت 15- قىركۇيەكتە ۇستالىپ، 25 - قىركۇيەكتە وعان رەسمي تۇردە ايىپ تاعىلدى. سوتتا ول بەس فەدەرالدىق باپ بويىنشا، ياعني فەدەرالدىق قىزمەتكەرگە شابۋىل جاساۋ، سونداي-اق قارۋعا يەلىك ەتۋ بويىنشا بىرنەشە زاڭ بۇزۋ دەرەگىندە كىنالى دەپ تانىلدى.

    رۋت بۇل ايىپتاۋلاردىڭ ەشقايسىسىن مويىنداماعان. ونىڭ ادۆوكاتى مارتين روسس ۇكىمگە قارسى شاعىم تۇسىرەتىنىن مالىمدەدى.

    - ول بىرنەشە اي بويى سول كەزدەگى پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر ترامپتى ءولتىرۋدى جوسپارلادى. وزىنە كەدەرگى كەلتىرەتىن كەز كەلگەن ادامنىڭ ءومىرىن قيۋعا دايىن بولدى. سودان بەرى ءوزىنىڭ ارەكەتىنە وكىنىش تە بىلدىرگەن جوق، - دەپ جازدى سۋديا ايلين كەننون ۇكىم شىعارۋ مەموراندۋمىندا.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2024 -جىلى قىركۇيەكتە قايتادان پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر بولعان ترامپقا كەزەكتى مارتە قاستاندىق ارەكەتى انىقتالدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 2024 -جىلى شىلدەدە ا ق ش- تىڭ پەنسيلۆانيا شتاتىندا سايلاۋالدى اكتسيا كەزىندە دونالد ترامپقا قاستاندىق جاسالعانىن حابارلاعان ەدىك.

    اۆتور: ارۋجان ءجانادىل

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
