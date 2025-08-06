09:16, 06 - تامىز 2025 | GMT +5
ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن زەلەنسكي ا ق ش پرەزيدەنتىنە العىسىن ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير زەلەنسكي مەن دونالد ترامپ تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ Telegram ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.
زەلەنسكي ترامپپەن اڭگىمەنىڭ ناتيجەلى بولعانىن اتاپ ءوتتى. تاراپتار ۋكراينا مەن ا ق ش-تىڭ ۇستانىمدارىن تالقىلادى.
- ءبىز امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتىنە ادال جانە تۇراقتى بەيبىتشىلىك پەن بارلىق كۇش-جىگەرى ءۇشىن العىس ايتامىز، - دەپ جازدى ول.
سونىمەن قاتار زەلەنسكي مەن ترامپ ناتو-مەن ءوزارا ءىس-قيمىل، سونداي-اق قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ۋكراينا باسشىسى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋى ءوتۋى ءتيىس ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.