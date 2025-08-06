ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:16, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن زەلەنسكي ا ق ش پرەزيدەنتىنە العىسىن ءبىلدىردى

    استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير زەلەنسكي مەن دونالد ترامپ تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ Telegram ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.

    Зеленский заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Трампом
    فوتو: Ukrainian Presidency/ abaca/ picture alliance

    زەلەنسكي ترامپپەن اڭگىمەنىڭ ناتيجەلى بولعانىن اتاپ ءوتتى. تاراپتار ۋكراينا مەن ا ق ش-تىڭ ۇستانىمدارىن تالقىلادى.

    - ءبىز امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتىنە ادال جانە تۇراقتى بەيبىتشىلىك پەن بارلىق كۇش-جىگەرى ءۇشىن العىس ايتامىز، - دەپ جازدى ول.

    سونىمەن قاتار زەلەنسكي مەن ترامپ ناتو-مەن ءوزارا ءىس-قيمىل، سونداي-اق قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ۋكراينا باسشىسى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋى ءوتۋى ءتيىس ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.

     

