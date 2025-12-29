07:05, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ترامپ زەلەنسكيمەن كەزدەسەر الدىندا پۋتينمەن سويلەستى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن حابارلادى.
- مەن جاڭا عانا ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكييمەن ساعات 13:00 دە وتەتىن كەزدەسۋ قارساڭىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى تىلدەستىم. ارامىزدا جاقسى ءارى وتە ناتيجەلى اڭگىمە ءوربىدى. كەزدەسۋ مار- ا- لاگو رەزيدەنتسياسىنىڭ باستى اسحاناسىندا وتەدى. باسپاءسوز وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىنا رۇقسات ەتىلەدى. وسى ماسەلەگە نازار اۋدارعاندارىڭىز ءۇشىن راحمەت، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى.