ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:05, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ترامپ زەلەنسكيمەن كەزدەسەر الدىندا پۋتينمەن سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن حابارلادى.

    Трамп Зеленскиймен кездесер алдында Путинмен сөйлесті
    Фото: Kazinform / Kremlin.ru / Getty Images

    - مەن جاڭا عانا ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكييمەن ساعات 13:00 دە وتەتىن كەزدەسۋ قارساڭىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى تىلدەستىم. ارامىزدا جاقسى ءارى وتە ناتيجەلى اڭگىمە ءوربىدى. كەزدەسۋ مار- ا- لاگو رەزيدەنتسياسىنىڭ باستى اسحاناسىندا وتەدى. باسپاءسوز وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىنا رۇقسات ەتىلەدى. وسى ماسەلەگە نازار اۋدارعاندارىڭىز ءۇشىن راحمەت، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى.

     

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
