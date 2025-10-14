ترامپ زەلەنسكيمەن 17-قازاندا كەزدەسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆلاديمير زەلەنسكيدى 17-قازاندا اق ۇيدە قابىلدايتىنىن راستادى. بۇل تۋرالى ول 13-قازاندا شارم- ەل-شەيحتەن ۆاشينگتونعا بەت العان ۇشاقتا جۋرناليستەر الدىندا سويلەگەن سوزىندە ايتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ترامپ 17- قازاندا زەلەنسكييمەن كەزدەسۋگە نيەتى بار- جوعى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەردى.
- مەنىڭ ويىمشا، سولاي، - دەدى اق ءۇي باسشىسى باسقا ەشقانداي مالىمەت بەرمەي.
سونداي-اق ول ۋكرايناعا امەريكالىق «Tomahawk» زىمىراندارىن جەتكىزۋ مۇمكىندىگى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتتى.
بۇعان دەيىن بريتاندىق Financial Times گازەتىنىڭ ءجۋرناليسى كريستوفەر ميللەر X الەۋمەتتىك جەلىدە ءۇش دەرەككوزگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، ترامپتىڭ زەلەنسكييمەن 17 -قازاندا ۆاشينگتوندا كەزدەسۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان. ول وتكەن دەمالىس كۇندەرى ترامپ پەن زەلەنسكي تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن، اڭگىمە بارىسىندا ولار ۋكرايناعا امەريكالىق «Tomahawk» زىمىراندارىن جەتكىزۋ ماسەلەسىن تالقىلاعانىن ەسكە سالدى. جۋرناليست سونىمەن قاتار وسى اپتادا ۋكراينالىق دەلەگاتسيانىڭ ۆاشينگتوندا امەريكالىق ارىپتەستەرىمەن ءبىرقاتار كەلىسسوزدەر وتكىزۋ جوسپارلانعانىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، ەكى ەل پرەزيدەنتى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا نيۋ-يورك قالاسىندا كەزدەسكەن ەدى.