ترامپ زەلەنسكيگە سوعىستى ءبىر اي ىشىندە اياقتاعىسى كەلەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيگە تەلەفون سوقتى.
Axios باسىلىمىنا ولاردىڭ اڭگىمەسىنىڭ مازمۇنى بەلگىلى بولعان. جارتى ساعاتقا سوزىلعان تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ ەكى پرەزيدەنتتىڭ قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا داۆوستا وتكەن كەزدەسۋىنەن كەيىنگى العاشقى بايلانىسى بولدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
ۋكراينالىق شەنەۋنىك پەن اڭگىمەنىڭ مازمۇنىنان حاباردار تاعى ەكى دەرەككوزدىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت ترامپ ۆلاديمير زەلەنسكيگە رەسەيمەن اراداعى سوعىستى مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك توقتاتقىسى كەلەتىنىن جەتكىزگەن. ول بەيبىت كەلىسىمگە جازعا دەيىن قول جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر.
الايدا ۋكراينا مەن رەسەي اراسىندا، اسىرەسە شىعىس وڭىرلەردەگى اۋماقتىق باقىلاۋ ماسەلەسى بويىنشا، ءالى دە ەلەۋلى كەلىسپەۋشىلىكتەر بار.
بۇل تەلەفون قوڭىراۋى ترامپتىڭ ارنايى وكىلدەرى دجارەد كۋشنەر مەن ستيۆ ۋيتكوففتىڭ جەنيەۆادا زەلەنسكيدىڭ كەلىسسوز توبى وكىلدەرىمەن كەزدەسۋى قارساڭىندا ءوتتى. كۋشنەر مەن ۋيتكوفف سارسەنبى كۇنى زەلەنسكيمەن وتكەن تەلەفون سويلەسۋىنە دە قاتىسقان.
دەرەككوزدىڭ ايتۋىنشا، بەيسەنبى كۇنى جەنيەۆاعا رەسەيلىك كەلىسسوز جۇرگىزۋشى كيريلل دميتريەۆ كەلىپ، امەريكالىق وكىلدەرمەن جەكە كەزدەسۋ وتكىزۋى مۇمكىن.
ءۇش دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، ترامپ پەن زەلەنسكيي اراسىنداعى اڭگىمە وتە جىلى ءارى پوزيتيۆتى جاعدايدا وتكەن. ۋكراينالىق شەنەۋنىك پەن تاعى ءبىر اقپارات كوزى زەلەنسكي ترامپقا كورسەتكەن قولداۋى ءۇشىن العىس ايتىپ، سوعىستى توقتاتۋعا تەك ترامپتىڭ عانا ىقپال ەتە الاتىنىن جەتكىزگەنىن مالىمدەدى.
«سودان كەيىن زەلەنسكي سوعىس بيىل اياقتالادى دەپ ۇمىتتەنەتىنىن ايتتى. ال ترامپ سوعىس تىم ۇزاققا سوزىلعانىن ايتىپ، ونى ءبىر ايدىڭ ىشىندە اياقتاعىسى كەلەتىنىن ءبىلدىردى»، - دەدى دەرەككوزدەردىڭ ءبىرى.