ترامپ، زەلەنسكي مەن ەۋروپا كوشباسشىلارىنىڭ اق ۇيدەگى كەزدەسۋى: كەلىسسوز قالاي ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى د. ترامپپەن كەلىسسوزدەرگە قاتىسقان ەۋروپالىق كوشباسشىلاردىڭ كوپشىلىگى اق ۇيدەن تارقاستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش استاناسىنا ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆ. زەلەنسكي، فرانسيا پرەزيدەنتى ە. ماكرون، فينليانديا پرەزيدەنتى ا. ستۋبب، ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى ك. ستارمەر، يتاليا پرەمەرى دج. مەلوني، گەرمانيا كانسلەرى ف. مەرس، ەۋروپالىق كوميسسيا پرەزيدەنتى ۋ. ليايەن جانە ناتو باس حاتشىسى م. ريۋتتە كەلدى.
ترامپپەن كەلىسسوزدەرگە دەيىن كەيبىر ە و كوشباسشىلارى مەن ۆلاديمير زەلەنسكي قىسقاشا كەزدەسۋ وتكىزدى.
ەڭ الدىمەن اق ۇيگە ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كەلدى. جەكە فورماتتاعى كەلىسسوزدەرگە دەيىن زەلەنسكي مەن ترامپ كوپتەگەن جۋرناليستەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەردى.
كەيىن ۋكراينا جانە ا ق ش كوشباسشىلارى اراسىنداعى كەلىسسوزدەردەن سوڭ، ەۋرووداقتان كەلگەن قوناقتار دا ولارعا قوسىلدى.
اق ۇيدەگى كەزدەسۋلەر قورىتىندىسى بويىنشا دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدە ۋكراينا داعدارىسىن رەتتەۋگە بايلانىستى الداعى قادامداردى جاريالاعان جازبا جاريالادى. ول دۇيسەنبى كۇنى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن جانە زەلەنسكيمەن كەزدەسۋ دايىندىعىن باستاعانىن راستادى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا ءبىز ۋكرايناعا قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى تۋرالى سويلەستىك. بۇل كەپىلدىكتەر ءارتۇرلى ەۋروپالىق ەلدەر تاراپىنان ا ق ش-پەن ۇيلەستىرۋ ارقىلى بەرىلەدى. بارلىعى رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىنە قۋانىشتى. كەزدەسۋلەر اياقتالعان سوڭ مەن پرەزيدەنت پۋتينگە قوڭىراۋ شالىپ، پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋىنە دايىندىقتى باستادىم، - دەپ جازدى اق ءۇي باسشىسى Trurt Social جەلىسىندە.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، بۇدان كەيىن ونىڭ، رەسەي جانە ۋكراينا پرەزيدەنتتەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ وتكىزۋ دە مۇمكىن.
سونداي-اق، ترامپ ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دج. ۆەنس، مەملەكەتتىك حاتشى م. رۋبيو جانە ارنايى وكىل س. ۋيتكوفف كيەۆ پەن ماسكەۋمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋدى ۇيلەستىرەتىنىن ايتتى.
ءوز كەزەگىندە زەلەنسكي اق ۇيدە ترامپپەن جانە ەۋروپا وكىلدەرىمەن قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن تالقىلاعانىن ايتىپ، ا ق ش تاراپىنان ماڭىزدى بەلگىلەر العانىن جەتكىزدى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كەپىلدىكتەردىڭ ەگجەي-تەگجەيى 10 كۇن ىشىندە ناقتى جوسپارلاناتىن بولادى.
- مۇنىڭ ءبارى جازباشا تۇردە 7-10 كۇن ىشىندە راسىمدەلەدى، - دەدى زەلەنسكي كەلىسسوزدەردەن كەيىن.
ول بۇل كەپىلدىكتەردىڭ ءۇش نەگىزگى قۇرامداس بولىگى بار ەكەنىن ناقتىلادى: ۋكراينا ارمياسىن قارۋلاندىرۋ، وداقتاستاردىڭ مىندەتتەمەلەرى جانە ەلدىڭ قورعانىس-ونەركاسىپتىك كەشەنىن دامىتۋ.
ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن جانە بۇل كەزدەسۋدە اۋماقتىق ماسەلەلەردى كوتەرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن دا ايتتى.
- مەن پۋتينمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىمىزدى راستادىم جانە بارلىق كوشباسشىلار مەنى قولدادى، - دەدى زەلەنسكي اق ءۇي جانىنداعى بريفينگتە. ول بۇل كەزدەسۋدەن كەيىن ترامپتىڭ قاتىسۋىمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋگە ءۇمىت ارتىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتەنىڭ ايتۋىنشا، ترامپ ۋكرايناداعى جاعدايدى ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن جانە ۆلاديمير زەلەنسكيمەن ۆيرتۋالدى فورماتتا تالقىلاۋدى جالعاستىرادى.
- بۇگىن وتە ءساتتى كۇن بولدى. ءبىز قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن تالقىلادىق. الداعى كۇندەرى بۇل باعىتتا جۇمىس ىستەيمىز جانە وسى توپ كوشباسشىلارى مەن پرەزيدەنتپەن ۆيرتۋالدى تاعى ءبىر كەزدەسۋ وتكىزەمىز، - دەدى سولتۇستىك اتلانتيكالىق اليانس باسشىسى.
گەرمانيا كانسلەرى دە پىكىر ءبىلدىرىپ، «ۋكراينا ءۇشىن شەشۋشى كۇندەر باستالعانداي اسەر بار» دەدى. سونىمەن قاتار، ول ۆلاديمير پۋتين مەن ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋى ەكى اپتا ىشىندە ءوتۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- بۇگىنگى ۇمىتتەر تەك اقتالىپ قانا قويعان جوق، ءتىپتى اسىپ ءتۇستى، - دەدى گەرمانيا كانسلەرى.
بۇعان دەيىن ترامپ پەن زەلەنسكي اق ۇيدە جابىق كەلىسسوزدەرىن اياقتاعانى حابارلانعان بولاتىن.