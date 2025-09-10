ترامپ يزرايلدىڭ قاتارعا سوققى جاساعانىنا «قاتتى وكىنەدى»
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي سەيسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءيزرايلدىڭ دوحادا پالەستينالىق حاماس قارۋلى توبىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى مۇشەلەرىن نىساناعا الىپ، قاتارعا شابۋىل جاساعانىنا «قاتتى وكىنەتىنىن» مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
اق ءۇيدىڭ باسپاءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت «بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋ ءۇشىن بىزبەن بىرگە ۇلكەن كۇش-جىگەر جۇمساپ، ۇلكەن تاۋەكەلگە بارعان ا ق ش- تىڭ جاقىن وداقتاسى جانە ەگەمەن ەل قاتاردى ءبىرجاقتى بومبالاۋ ءيزرايلدىڭ نەمەسە امەريكانىڭ ماقساتتارىن العا جىلجىتپايدى» - دەدى. بۇل تۋرالى The Hill حابارلادى.
ليەۆيتت اكىمشىلىك ەرەۋىل تۋرالى حاباردار بولعانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار ترامپ ارنايى وكىل ستيۆ ۋيتكوففقا قاتار شەنەۋنىكتەرىن «الداعى شابۋىل» تۋرالى حاباردار ەتۋدى تاپسىرعانىن ايتتى.
- پرەزيدەنت قاتاردى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ مىقتى وداقتاسى جانە دوسى دەپ سانايدى جانە بۇل شابۋىلدىڭ سول جەردە بولعانىنا قاتتى وكىنەدى. پرەزيدەنت ترامپ گازاداعى بارلىق كەپىلگە الىنعاندار مەن قازا تاپقانداردىڭ دەنەلەرى بوساتىلعانىن جانە بۇل سوعىستىڭ ءدال قازىر اياقتالعانىن قالايدى، - دەدى كەرولاين ليۆيتت.
قاتار جانە وعان كورشىلەس مەملەكەتتەر بۇل شابۋىلدى دەرەۋ ايىپتاپ، بۇل ايماقتاعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىنە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. فرانسيا مەن ۇلىبريتانيا باسشىلارى دا بۇل شابۋىلدى سىنعا الدى.
قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى مادجەد ال-انساري ءيزرايلدىڭ «قورقاق» سوققىسى حاماس ساياسي قاناتىنىڭ «بىرنەشە» مۇشەسى تۇراتىن تۇرعىن ءۇي كەشەنىنە تيگەنىن جانە بۇل سوققى «بارلىق حالىقارالىق زاڭدار مەن نورمالاردى ورەسكەل بۇزۋ» ەكەنىن جانە قاتار ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ءقاۋىپ توندىرەتىنىن ايتتى.
سوققىنىڭ بولجامدى ماقساتى حاماس- تىڭ اعا كەلىسسوزشىسى حاليل ال-حايا بولدى. شابۋىلدان ونىڭ ۇلى قازا تاپتى، دەپ حابارلادى «ءال- جازيرا» تەلەارناسىنا حاماس وكىلى.
قاتاردىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرى بادەر سااد مۋحاممەد ال-حۋمەيدي اد-دۋساري دە سوققىدان قازا تاپتى، دەپ حابارلادى قاتاردىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى.
ليۆيتتىڭ ايتۋىنشا، شابۋىلدان كەيىن ترامپ يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن جانە قاتار پرەمەر- ءمينيسترى شەيح مۋحاممەد بين ابدۋلراحمان ال تانيمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.
يزرايل دوحا شابۋىلى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى تولىق ءوز موينىنا الدى.