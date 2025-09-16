ق ز
    22:44, 16 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ترامپ: يزرايل ەندى قاتارعا سوققى جاسامايدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايلدىڭ وتكەن اپتادا دوحاداعى حاماس كوشباسشىلارىنا شابۋىلىنان سوڭ قاتار اۋماعىنا شابۋىل جاسامايتىنىن مالىمدەدى.

    Трамп: Израиль енді Қатарға соққы жасамайды
    فوتو: armenpress

    ارمەنپرەسس-تىڭ حابارلاۋىنشا، ترامپ بۇل تۋرالى اق ۇيدە جۋرناليستەرمەن بولعان اڭگىمە بارىسىندا ايتقان. كەزدەسۋدىڭ بەينەجازباسىن ​​Forbes Breaking News جاريالاعان.

    - ولار ەندى قاتارعا شابۋىل جاسامايدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ترامپ يزرايلدىڭ قاتارداعى نىساندارعا تاعى شابۋىلداۋى مۇمكىن بە، دەگەن ساۋالعا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    ترامپ قاتاردىڭ ا ق ش سەرىكتەسى ەكەنىن ەسكە سالدى.

    ايتا كەتەيىك، 9-قىركۇيەك كۇنى يزرايل حاماس كوشباسشىلارىن نىسانعا الىپ، دوحاعا سوققى جاسادى. نايجەسىندە پالەستينالىق قوزعالىستىڭ 5 مۇشەسى جانە قاتاردىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ 1 قىزمەتكەرى قازا بولدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
