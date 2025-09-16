22:44, 16 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ترامپ: يزرايل ەندى قاتارعا سوققى جاسامايدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايلدىڭ وتكەن اپتادا دوحاداعى حاماس كوشباسشىلارىنا شابۋىلىنان سوڭ قاتار اۋماعىنا شابۋىل جاسامايتىنىن مالىمدەدى.
ارمەنپرەسس-تىڭ حابارلاۋىنشا، ترامپ بۇل تۋرالى اق ۇيدە جۋرناليستەرمەن بولعان اڭگىمە بارىسىندا ايتقان. كەزدەسۋدىڭ بەينەجازباسىن Forbes Breaking News جاريالاعان.
- ولار ەندى قاتارعا شابۋىل جاسامايدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ترامپ يزرايلدىڭ قاتارداعى نىساندارعا تاعى شابۋىلداۋى مۇمكىن بە، دەگەن ساۋالعا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ترامپ قاتاردىڭ ا ق ش سەرىكتەسى ەكەنىن ەسكە سالدى.
ايتا كەتەيىك، 9-قىركۇيەك كۇنى يزرايل حاماس كوشباسشىلارىن نىسانعا الىپ، دوحاعا سوققى جاسادى. نايجەسىندە پالەستينالىق قوزعالىستىڭ 5 مۇشەسى جانە قاتاردىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ 1 قىزمەتكەرى قازا بولدى.