ترامپ يسا پايعامبارعا ۇقساس كەيپىندەگى سۋرەتىنىڭ جاريالانۋىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن جاسالعان يسا پايعامبار بەينەسىندەگى سۋرەتىن جويىپ، ءدىني كونسەرۆاتورلار تاراپىنان ۇلكەن سىنعا ۇشىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ Truth Social پلاتفورماسىندا ترامپ ا ق ش-يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسىن سىنعا العان ريم پاپاسىمەن اراداعى داۋ-داماي كۇشەيىپ تۇرعان كەزدە پايدا بولعان جاريالانىمدا ءوزىن دارىگەر رەتىندە كورسەتكىسى كەلگەنىمەن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلادى Star Advertiser.
ترامپ سۋرەتتە ءوزىن يسا پايعامبارعا ۇقساتىپ كورسەتىلگەنى تۋرالى مالىمدەمەنى جوققا شىعارىپ، ونى «جالعان جاڭالىقتار» دەپ اتادى.
- دارىگەر رەتىندە مەن ادامداردىڭ ساۋىعىپ كەتۋىنە كومەكتەسۋىم كەرەك، جانە مەن شىنىمەن دە ادامداردىڭ ساۋىعىپ كەتۋىنە كومەكتەسىپ ءجۇرمىن، - دەدى دونالد ترامپ جازبانى جويعاننان تىلشىلەرگە.
اق مانتيا كيىپ، ەمدىك قولى جەردە جاتقان ەر ادامنىڭ باسىنا قويىلعان فوتوسۋرەت ترامپ پەن باسىم كوپشىلىگى ونىڭ 2024-جىلعى سايلاۋداعى جەڭىسى ءۇشىن شەشۋشى ءرول اتقارعان ءدىني كونسەرۆاتورلار اراسىندا الاۋىزدىق تۋدىرۋى مۇمكىن.
ترامپ 2024-جىلدىڭ شىلدەسىندە قاستاندىق ارەكەتىنەن ارەڭ امان قالعاننان كەيىن كەيبىر يەۆانگەليالىق جاقتاۋشىلار بۇل ونىڭ قۇدايدىڭ باتاسىن العانىنىڭ دالەلى دەپ مالىمدەدى.
وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ريم پاپاسى ليەۆ XIV- ءتى قاتتى سىنعا الىپ، ەگەر ءوزى بولماسا، ريم پاپاسى ۆاتيكاندا بولماس ەدى دەپ اتاپ وتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.