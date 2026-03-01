04:03, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ترامپ يراننىڭ جوعارى جەتەكشىسى ءالي حامەنەيدىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social پاراقشاسىندا يراننىڭ جوعارى جەتەكشىسى ءالي حامەنەيدىڭ قازا تاپقانىن جەتكىزدى.
- حامەنەي - تاريحتاعى ەڭ قاتىگەز ادامداردىڭ ءبىرى، ول قازا تاپتى. بۇل تەك يران حالقىنا ادىلەتتىلىك قانا ەمەس، سونىمەن بىرگە حامەنەي مەن ونىڭ قانىشەر توبى ولتىرگەن نەمەسە مۇگەدەك ەتكەن بارلىق ۇلى امەريكالىق پەن الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندەگى ادامدارعا دا ادىلەتتىلىك بولدى، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
سونداي-اق ول بۇل جاعداي يران حالقى ءۇشىن ءوز ەلىن قايتارۋ جولىنداعى جالعىز مۇمكىندىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ءبىز حابارلاعانىمىزداي، يراننىڭ جوعارى جەتەكشىسىنىڭ قازا بولعانى تۋرالى اقپارات يزرايل شەنەۋنىكتەرىنە سىلتەمە جاساپ تاراعان، ءبىراق تەگەران تاراپىنان رەسمي راستاعان جوق.