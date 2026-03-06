ترامپ يراننىڭ جاڭا باسشىسىن تاڭداۋعا كىرىسەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلادا ايتقانىنداي، يراننىڭ كەلەسى باسشىسىن تاعايىنداۋعا جەكە ىقپال ەتۋ قاجەت دەپ سانايتىنىن ايتتى.
ترامپ ولتىرىلگەن رۋحاني كوسەم ءالي حامەنەيدىڭ ۇلى مودجتابا لايىقتى كانديدات ەمەس جانە ا ق ش يرانعا «بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم» اكەلەتىن ادامدى قولداۋى كەرەك دەپ سانايدى.
ترامپ Axios اگەنتتىگىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا يراننىڭ بولاشاعىنا قاتىستى جوسپارلارىن ايتتى. ول ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەس سياقتى ەلدىڭ جاڭا باسشىسىن تاڭداۋعا جەكە كىرىسۋ قاجەت دەپ سانايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ترامپ موجتابا حامەنەي ىقتيمال مۇراگەر رەتىندە قاراستىرىلاتىنىن، ءبىراق ول ءۇشىن بۇل كانديداتۋرا قابىلدانبايتىنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، جىل باسىندا ۆەنەسۋەلانىڭ جوعارعى سوتى ۆيتسە-پرەزيدەنت دەلسي رودريگەستى ەل پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋعا مىندەتتەدى. سوت شەشىمى دونالد ترامپتىڭ ا ق ش ۆەنەسۋەلانى «باسقارۋدى» جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتقان مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن قابىلدادى.
ناۋرىزدىڭ 1- كۇنى يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ بيلىگى جوعارعى باسشى ءالي حامەنەيدىڭ ءولىمىن رەسمي تۇردە راستاپ، ەلدە 40 كۇندىك ۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالانعانىن حابارلادى. بۇرىنعى جوعارى باسشى تەگەران ورتالىعىنداعى رەزيدەنسياسىنا جاسالعان سوققىدان كەيىن قازا تاپقان.
وسىدان كەيىن اياتوللا ارافي يراننىڭ ۋاقىتشا جوعارى جەتەكشىسى بولىپ تاعايىندالدى. 67 جاستاعى ارافي ىقپالدى شيتتىك ءدىني قايراتكەر رەتىندە تانىلىپ، جاقىندا قايتىس بولعان اياتوللا ءالي حامەنەيدىڭ سەنىمدى ادامى بولعان.