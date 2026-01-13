ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:06, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ترامپ يرانمەن ىنتىماقتاساتىن ەلدەرگە 25 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن ىنتىماقتاساتىن ەلدەرگە 25 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى.

    США вскоре начнут борьбу с наркокартелями на суше — Трамп
    Кадр из видео

    - وسى ساتتەن باستاپ يران يسلام رەسپۋبليكاسىمەن بيزنەس جۇرگىزەتىن كەز- كەلگەن ەل امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن كەز- كەلگەن جانە بارلىق ىسكەرلىك قاتىناستار ءۇشىن %25 باج سالىعىن تولەيتىن بولادى. بۇل وكىم تۇپكىلىكتى جانە شاعىمدانۋعا جاتپايدى، - دەپ جازدى ترامپ truthsocial سايتىندا.

    ەسكە سالايىق، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران ۇكىمەتىنە قارسى ءۇش جىل ىشىندەگى ەڭ ءىرى جاپپاي نارازىلىق اكتسيالارىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، ەلگە كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.

    ترامپ 11- قاڭتار كۇنى يرانعا قاتىستى ەڭ قاتاڭ نۇسقالار قاراستىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.

    سول كۇنى يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى موحامماد باگەر گاليباف توتەنشە وتىرىستا ا ق ش اسكەري ارەكەتكە بارسا، يراننىڭ زاڭدى نىساندارى مەن باسىپ الىنعان اۋماقتاردا، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ اسكەري بازالارى مەن كەمەلەرىنە قارسى سوققى جاسالاتىنىن ايتتى.

    دۇيسەنبى كۇنى يران شەرۋلەر كەزىندە قازا تاپقاندار ءۇشىن ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالادى.

    يراندا 28 -جەلتوقساننان بەرى نارازىلىق شەرۋلەرى جالعاسىپ كەلەدى. باعانىڭ كۇرت ءوسۋى كوپشىلىكتىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى. يراننىڭ سوڭعى تاقتان تايدىرىلعان شاحىنىڭ ۇلى رەزا پەحليەۆي نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردى قالا ورتالىقتارىن باسىپ الىپ، ۇستاپ تۇرۋعا شاقىردى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار