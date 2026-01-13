ترامپ يرانمەن ىنتىماقتاساتىن ەلدەرگە 25 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن ىنتىماقتاساتىن ەلدەرگە 25 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى.
- وسى ساتتەن باستاپ يران يسلام رەسپۋبليكاسىمەن بيزنەس جۇرگىزەتىن كەز- كەلگەن ەل امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن كەز- كەلگەن جانە بارلىق ىسكەرلىك قاتىناستار ءۇشىن %25 باج سالىعىن تولەيتىن بولادى. بۇل وكىم تۇپكىلىكتى جانە شاعىمدانۋعا جاتپايدى، - دەپ جازدى ترامپ truthsocial سايتىندا.
ەسكە سالايىق، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران ۇكىمەتىنە قارسى ءۇش جىل ىشىندەگى ەڭ ءىرى جاپپاي نارازىلىق اكتسيالارىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، ەلگە كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ترامپ 11- قاڭتار كۇنى يرانعا قاتىستى ەڭ قاتاڭ نۇسقالار قاراستىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
سول كۇنى يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى موحامماد باگەر گاليباف توتەنشە وتىرىستا ا ق ش اسكەري ارەكەتكە بارسا، يراننىڭ زاڭدى نىساندارى مەن باسىپ الىنعان اۋماقتاردا، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ اسكەري بازالارى مەن كەمەلەرىنە قارسى سوققى جاسالاتىنىن ايتتى.
دۇيسەنبى كۇنى يران شەرۋلەر كەزىندە قازا تاپقاندار ءۇشىن ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالادى.
يراندا 28 -جەلتوقساننان بەرى نارازىلىق شەرۋلەرى جالعاسىپ كەلەدى. باعانىڭ كۇرت ءوسۋى كوپشىلىكتىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى. يراننىڭ سوڭعى تاقتان تايدىرىلعان شاحىنىڭ ۇلى رەزا پەحليەۆي نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردى قالا ورتالىقتارىن باسىپ الىپ، ۇستاپ تۇرۋعا شاقىردى.