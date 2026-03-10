ترامپ: يرانمەن سوعىس جوسپاردان ەرتە اياقتالۋعا جاقىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جۋرناليستەرگە تاياۋ شىعىستاعى جاعداي تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى BBC.
ترامپ BBC تەلەارناسىنىڭ سەرىكتەسى CBS-گە بەرگەن سۇحبات بەردى.
- سوعىس وتە جاقىن ارادا اياقتالادى، شامامەن، - دەدى ول.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، اسكەري ارەكەتتەر «جوسپاردان وزىپ كەتتى». بۇعان دەيىن اق ءۇي سوعىس ءبىر ايدان استام ۋاقىتقا سوزىلۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان ەدى.
ترامپ تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا يران تۋرالى بىلاي دەپ مالىمدەدى: «ولاردىڭ فلوتى دا، بايلانىس جۇيەسى دە، اسكەري- اۋە كۇشتەرى دە جوق، ال زىمىراندارى از عانا قالعان».
سونىمەن قاتار، يران ءوز زىمىران سوققىلارىن كۇشەيتىپ، ولاردىڭ قۋاتىن ارتتىراتىنى بەلگىلى بولدى.
ەسكە سالساق، ا ق ش پرەزيدەنتى بۇعان دەيىن يرانعا وتە قاتتى سوققى بەرىلەتىنىن ايتقان. 28-اقپان باستالعان اسكەري وپەراتسيا كەزىندە ا ق ش العاش رەت بىرنەشە جاڭا قارۋ ءتۇرىن قولدانعان. بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايل تاراپىنان يرانداعى 6668 ازاماتتىق نىسانعا شابۋىل جاسالعانى حابارلانعان.
يراندا جوعارعى كوشباسشى الي حامەنەي قازا تاپقاننان كەيىن بيلىكتى بەرۋ ءراسىمى رەسمي تۇردە باستالدى. 8-ناۋرىزدا يران ساراپشىلار كەڭەسى جاڭا جوعارعى كوشباسشىنى تاڭداعانىن جاريالادى.