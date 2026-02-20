ترامپ: يرانمەن كەلىسىمنىڭ جاعدايى 10 كۇن ىشىندە انىقتالادى
ۆاشينگتون. KAZINFORM — ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيسەنبى، 19-اقپاندا، جاقىن ارادا يرانمەن كەلىسىمنىڭ مۇمكىندىگى انىقتالاتىنىن مالىمدەدى جانە ەگەر كەلىسسوزدەر ءساتتى اياقتالماسا، ۆاشينگتون ەسكالاتسياعا بارۋعا ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
- بالكىم، ءبىز ءارى قاراي قادام جاساۋعا ءماجبۇر بولامىز، بالكىم، ونىڭ قاجەتى بولماس، - دەدى ول ۆاشينگتونداعى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا
ول وسىعان قاتىستى جاعدايدىڭ «10 كۇن ىشىندە ايقىندالۋى مۇمكىن» ەكەنىن ايتتى.
ترامپ ءوز ديپلوماتتارىنىڭ يران وكىلدەرىمەن سەنىمدى جۇمىس بايلانىستارىن ورناتقانىن جانە كەلىسسوزدەردىڭ جاقسى ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
- قازىر يرانعا ايرىقشا نازار اۋدارىلىپ وتىر. ولار كەزدەسىپ تۇرادى، يران وكىلدەرىمەن قارىم- قاتىناسى جاقسى. كەلىسسوزدەر جاقسى ءجۇرىپ جاتىر، - دەپ قوستى ول.
سونىمەن قاتار، ترامپ تەگەرانمەن «ماڭىزدى كەلىسىمگە» قول جەتكىزۋ تاريحي تۇرعىدان قيىن ەكەنىن مويىندادى.
- كوپتەگەن جىل بويى يرانمەن ماڭىزدى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ وڭاي ەمەستىگى دالەلدەندى. دەگەنمەن، ءبىز ماڭىزدى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋىمىز كەرەك. ايتپەسە، جاعىمسىز جاعدايلار ورىن الادى، - دەپ قورىتىندىلادى ا ق ش پرەزيدەنتى.
بۇدان بۇرىن ترامپ يرانعا شابۋىلدى سەنبى كۇنى ماقۇلداۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىلدى.