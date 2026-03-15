ترامپ يرانمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ تۋرالى ۇسىنىستاردى قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تاياۋ شىعىستاعى وداقتاس ەلدەر ۇسىنعان يرانمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ باستاماسىن قابىلدامادى، دەپ حابارلادى Reuters اگەنتتىگى.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، سوڭعى ەكى اپتا ىشىندە ومان ا ق ش پەن يران اراسىندا ديالوگ ورناتۋعا بىرنەشە رەت ارەكەت جاساعان. الايدا اق ءۇي بۇل باستاماعا قىزىعۋشىلىق تانىتپايتىنىن انىق بىلدىرگەن.
دەرەككوزدەردىڭ ءبىرىنىڭ ايتۋىنشا، دونالد ترامپ سوعىستى جالعاستىرۋدى قالايدى، ويتكەنى بۇل يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ اسكەري الەۋەتىن ودان ءارى السىرەتەدى دەپ سانايدى. شەنەۋنىكتىڭ سوزىنشە، كەلىسسوزدەر كۇنى «مۇمكىن ءبىر كۇنى تۋار، ءبىراق قازىر ەمەس».
Reuters اگەنتتىگىنىڭ باسقا دەرەككوزدەرى ەگيپەت تە بۇعان دەيىن ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى دەلدال ەلدەردىڭ ءبىرى بولعانىن ايتادى. سوعىس باستالعاننان كەيىن دە ەگيپەت ەكى تاراپ اراسىندا بايلانىس ورناتۋعا تالپىنىس جاساعان.
الايدا بۇل ارەكەتتەر ناتيجە بەرمەگەن. دەگەنمەن اگەنتتىك مالىمەتىنشە، كاير يران ارەكەتتەرىنەن زارداپ شەككەن كورشى ەلدەر تاراپىنان بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە اسكەري ۇستامدىلىققا قول جەتكىزۋگە ىقپال ەتكەن.
يران تاراپىنداعى دەرەككوزدەردىڭ ايتۋىنشا، تەگەران بيلىگى دە ءبىرقاتار ەلدەردىڭ اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى ۇسىنىستارىن قابىلداماعان. يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ باسشىلىعى الدىمەن اقش پەن يزرايل تاراپىنان جاسالىپ جاتقان شابۋىلداردىڭ تولىق توقتاتىلۋىن، سونداي-اق كەلتىرىلگەن شىعىن ءۇشىن وتەماقى تولەنۋىن تالاپ ەتىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، يران يزرايل مەن ا ق ش بازالارىن بالليستيكالىق زىمىرانمەن اتقىلاعانىن مالىمدەدى.
ال ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى يران كورشى ەلدەرگە شابۋىلدارىن دەرەۋ توقتاتۋى كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.