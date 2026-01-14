ترامپ يراندىق شەنەۋنىكتەرمەن كەزدەسپەيتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران شەنەۋنىكتەرىمەن بارلىق كەزدەسۋلەردى توقتاتقانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل حابارلاما ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ يرانمەن ساۋدا جاسايتىن كەز كەلگەن ەل بارلىق ساۋداعا 25 پايىزدىق باج سالىعىن تولەيتىنى تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن ءبىر كۇن وتكەن سوڭ جاسالدى.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيت ترامپ اكىمشىلىگى قاجەت بولعان جاعدايدا اسكەري نۇسقالاردى قولدانۋدان باس تارتپاسا دا، ديپلوماتيا ا ق ش-تىڭ يرانمەن قارىم-قاتىناس جاساۋداعى تاڭداۋلى ءتاسىلى بولىپ قالا بەرەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، يرانداعى جاعداي ۆاشينگتوننىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا. ا ق ش پرەزيدەنتى «يرانعا قاتىستى ەڭ قاتاڭ نۇسقالاردى قاراستىرىپ جاتىرمىز» دەپ مالىمدەگەن بولاتىن.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپقا يرانعا قاتىستى اسكەري جانە وزگە دە ارەكەت تاسىلدەرى تانىستىرىلدى.