ترامپ يراندى تانكەرلەردەن اقى الۋدى توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى الەۋمەتتىك جەلىلەردە يران بيلىگىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي تانكەرلەرىنەن ترانزيت ءۇشىن اقى الۋدى توقتاتۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن تانكەرلەردەن اقى الىپ جاتقانى تۋرالى حابارلامالار بار، ءبىراق ولاي بولماعانى جاقسى بولار ەدى، ال ەگەر سولاي بولسا، قازىر توقتاتقان دۇرىس، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
ا ق ش پرەزيدەنتى تاعى ءبىر جازباسىندا The Wall Street Journal گازەتىن ترامپتىڭ «يرانداعى مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىسىن جاريالادى» دەپ جازعانى ءۇشىن سىنعا الدى.
- الەمدەگى ەڭ ناشار جانە ەڭ ءدال ەمەس «رەداكسيالىق القالاردىڭ» ءبىرى The Wall Street Journal مەن «يرانداعى جەڭىسىمدى مەرزىمىنەن بۇرىن جاريالادىم» دەپ مالىمدەدى. شىن مانىندە، بۇل جەڭىس، جانە وندا «مەرزىمىنەن بۇرىن» دەگەن ەشتەڭە جوق! مەنىڭ ارقامدا يران ەشقاشان يادرولىق قارۋعا يە بولمايدى، جانە جاقىن ارادا ءسىز مۇنايدىڭ يراننىڭ كومەگىمەن نەمەسە ونسىز اعىپ جاتقانىن كورەسىز، جانە مەنىڭ ويىمشا، بۇل قاي جاعدايدا بولماسىن، ماڭىزدى ەمەس. The Wall Street Journal ادەتتەگىدەي ءوز سوزدەرىن راستايدى. ولار ءارقاشان سىنعا الۋعا دايىن، ءبىراق ەشقاشان وزدەرىنىڭ قاتەلەسكەنىن مويىندامايدى، كوپ جاعدايدا سولاي بولىپ ءجۇر، - دەپ مالىمدەدى ترامپ.
وسىعان دەيىن يران ورمۋز بۇعازىندا كەمەلەر ءۇشىن بالاما باعىتتار ەنگىزگەنىن حابارلادىق.