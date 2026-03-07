ترامپ يراندى «شارتسىز بەرىلۋگە» شاقىردى
استانا. KAZINFORM — «يرانمەن شارتسىز بەرىلۋدەن باسقا كەلىسىم بولمايدى» دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ TruthSocial الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى اككاۋنتىندا.
ترامپ بەرىلۋدەن جانە جاڭا قابىلداناتىن كوشباسشىنى (نەمەسە كوشباسشىلاردى) تاڭداعاننان كەيىن، كوپتەگەن كەرەمەت جانە وتە باتىل وداقتاستار جانە سەرىكتەستەرىمەن بىرگە يراننىڭ ەندى كۇيرەۋ الدىندا تۇرماۋىن جانە ونى ەكونوميكالىق تۇرعىدان بۇرىنعىدان دا ۇلكەن، جاقسى جانە كۇشتى ەتۋ ءۇشىن تالماي ەڭبەك ەتەتىنىن قوستى.
ا ق ش پرەزيدەنتى يراننىڭ «بولاشاعى كەرەمەت» بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ترامپ يراننىڭ جاڭا باسشىلىعىن تاڭداۋعا قاتىسۋى كەرەك ەكەنىن ايتقان ەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىندا ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىن رەسپۋبليكاشىل سەناتور ماركۋەين ماللين باسقاراتىنىن مالىمدەدى.