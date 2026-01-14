ترامپ يرانداعى نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر مەن مەملەكەتتىك مەكەمەلەردى باسىپ الۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ TruthSocial الەۋمەتتىك مەديا پلاتفورماسىندا يرانداعى نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە ۇندەۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ءوز سوزىندە اق ءۇي باسشىسى يراندىقتاردى نارازىلىق اكسيالارىن جالعاستىرۋعا شاقىرىپ، «كومەك بارا جاتقانىن» اتاپ ءوتتى.
- يران پاتريوتتارى، نارازىلىق اكسيالارىن جالعاستىرىڭىزدار - عيماراتتارىڭىزدى باسىپ الىڭىزدار!!! كىسى ولتىرۋشىلەر مەن زورلاۋشىلاردىڭ ەسىمدەرىن ۇمىتىڭىزدار. ولاردىڭ جازاسىنىڭ وتەمى اۋىر بولادى. مەن نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردى ءجون-جوسىقسىز ءولتىرۋ توقتامايىنشا يران شەنەۋنىكتەرىمەن بارلىق كەزدەسۋلەردى توقتاتتىم. كومەك بارا جاتىر. ءبىز يراندى قايتادان ۇلى ەل ەتەمىز! - دەپ جازدى امەريكا كوشباسشىسى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ يرانعا قاتىستى ەڭ قاتاڭ نۇسقالاردى قاراستىرىپ جاتقانىن ايتقان.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كارولين ليۆيتت پرەزيدەنت «قاجەت دەپ ساناسا، اسكەري نۇسقالاردى قولدانۋدان قورىقپايتىنىن» ايتىپ، ديپلوماتيا ول ءۇشىن باسىمدىق بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، ترامپ يرانمەن ىنتىماقتاساتىن ەلدەرگە %25 باج سالىعى ەنگىزىلەتىنىن جاريالادى.