ترامپ: يرانداعى اسكەري وپەراتسيا ۇزاققا سوزىلۋى دا، 2- 3 كۇندە اياقتالۋى دا مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ يرانداعى اسكەري وپەراتسياسىنان كەيىن شيەلەنىستى باسەڭدەتۋدىڭ بىرنەشە «شىعۋ جولى» بار. بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Axios باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
- مەن ۇزاق جولدى تاڭداپ، ءبارىن تولىق باقىلاۋعا الا الامىن نەمەسە ەكى- ءۇش كۇندە اياقتاپ، يراندىقتارعا «ەگەر بىرنەشە جىلدان كەيىن يادرولىق باعدارلاماڭىزدى قايتا جانداندىرا باستاساڭىزدار، قايتا كەزدەسەمىز» دەپ ايتا الامىن، - دەدى ول.
ترامپ يرانداعى وپەراتسياعا «جاسىل جارىق» بەرگەنىن، سەبەبى يادرولىق كەلىسسوزدەردە ىلگەرىلەۋ بولماعانىن اتاپ ءوتتى.
- يراندىقتار كەلىسىمگە ءبىر جاقىنداپ، كەيىن قايتا شەگىنىپ وتىردى، جاقىنداپ، شەگىندى. وسىدان ولاردىڭ شىن مانىندە كەلىسىم جاساعىسى كەلمەيتىنىن ءتۇسىندىم، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يزرايل يرانعا سوققى جاساعان. كەيىن دونالد ترامپ يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيانىڭ باستالعانىن جاريالاعان.
يران يزرايلدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتارىنا زىمىراندار اتقان.
جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزىل جارتى ايعا سىلتەمە جاساۋىنشا، يراندا 201 ادام قازا تاۋىپ، 747 ادام جارالانعان.