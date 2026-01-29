ترامپ يرانعا سوققى جاساۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - يرانمەن كەلىسسوزدەر بويىنشا ەشقانداي بەلگى جوق. وسىعان قاراي ا ق ش-تىڭ مالىمدەمەسى جاعدايدى ودان سايىن ۋشىقتىرىپ جىبەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋدىڭ مەرزىمى وتكەنىن، ال ا ق ش-تىڭ ەندىگى سوققىسى 2025 -جىلعىدان الدەقايدا كۇشتى بولاتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول سارسەنبى كۇنى ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جازدى.
دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ايماققا USS Abraham Lincoln اۋە ۇشاقتارىن تاسىمالداۋشى كەمەسى باستاعان ءىرى اسكەري-تەڭىز توبى كەتتى. ا ق ش كوشباسشىسى يراننىڭ كەىسسوزدەر جۇرگىزىپ، يادرولىق قارۋدان باس تارتۋدى كوزدەيتىن كەلىسىمگە كەلەدى دەگەن ۇمىتتە ەكەنىن جەتكىزدى.
- ۋاقىت تىعىز. مەن يرانعا بۇعان دەيىن كەلىسىمگە كەلۋ كەرەكتىگىن ايتتىم، - دەدى ترامپ.
ونىڭ سوزىنشە، ەگەر كەلىسىم جاسالماسا، سالدارى بىلتىر يراننىڭ يادرولىق ينفراقۇرىلىمىنا قارسى جۇرگىزىلگەن وپەراتسيادان دا اۋىر بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن يران تاراپى ۆاشينگتونمەن بايلانىس ورنادى دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعارعان بولاتىن. يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي سوڭعى كۇندەرى ا ق ش-تىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففپەن حابارلاسپاعانىن جانە كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ تۋرالى ەشقانداي ءوتىنىش جولدانباعانىن مالىمدەدى.
- قوقان-لوققى جاعدايىندا كەلىسسوز جۇرگىزۋ مۇمكىن ەمەس. ديالوگ تەك قىسىم مەن شەكتەن تىس تالاپتار بولماسا عانا عانا جۇزەگە اسادى، - دەدى يران س ءى م باسشىسى.
ول سونىمەن قاتار جەكەلەگەن دەلدالدار كەڭەس بەرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ، تەگەرانمەن بايلانىسىن ۇزبەگەنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى مۇحاممەد بەن سالمانمەن اڭگىمە بارىسىندا تەگەران حالىقارالىق قۇقىق اياسىندا سوعىستىڭ الدىن الۋعا جانە ايماقتاعى شيەلەنىستى تومەندەتۋگە باعىتتالعان كەز كەلگەن باستامانى قۇپتايتىنىن جەتكىزگەن ەدى.
وسىعان دەيىن يران پرەزيدەنتى مەن ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستى ازايتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەگەنى تۋرالى جازدىق.