ترامپ يرانعا قارسى سوققىلاردى كۇشەيتەمىن دەپ قورقىتتى: ا ق ش- تىڭ قانداي قارۋى ءبىرىنشى رەت سىنالدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا وتە قاتتى شابۋىل جاسالاتىنىن ايتتى. اسكەري وپەراتسيا كەزىندە ا ق ش العاش رەت قارۋ-جاراقتىڭ ءبىرقاتار جاڭا ءتۇرىن قولداندى.
- يراننىڭ ورىنسىز مىنەز-قۇلقىنا بايلانىستى بۇرىن نىسانا رەتىندە قاراستىرىلماعان ايماقتاردى تولىعىمەن قيراتۋ جانە حالىقتى امالسىزدان ءولتىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەپ جازدى امەريكالىق كوشباسشى TruthSocial الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، يران ەندى ايماقتاعى باسىم كۇش ەمەس.
- يران ەندى «تاياۋ شىعىستىڭ باستى بۇزاقىسى» ەمەس. ەندى ول «تاياۋ شىعىستىڭ باستى جەڭىلىسى». ول تىزە بۇككەنگە دەيىن نەمەسە تولىعىمەن قۇلاعانعا دەيىن ونداعان جىلدار بويى سولاي بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانداعى اسكەري وپەراتسياسى ءبىر اپتا بۇرىن باستالعان بولاتىن. يراننىڭ رۋحاني كوسەمى اياتوللا ءالي حامەنەي اۋە شابۋىلىنان قازا تاپتى.
BILD مالىمەتىنشە، ا ق ش يراندا جاڭا قارۋ-جاراقتاردى، سونىڭ ىشىندە زىمىرانداردى، ۇشقىشسىز ۇشاقتاردى جانە لازەرلەردى قولدانىپ جاتىر. ولاردىڭ كەيبىرەۋلەرى بۇرىن ەشقاشان ۇرىستا قولدانىلماعان.
Precision Strike Missile (PrSM) - بۇل 500 ك م- گە دەيىنگى Lockheed Martin كومپانياسى HIMARS جۇيەسى ءۇشىن جاساعان زىمىران. ول اۋە قورعانىسى جۇيەلەرىن، راديولوكاتسيالىق قوندىرعىلاردى جانە وق-ءدارى قويمالارىن زاقىمداۋعا ارنالعان. يراندا ونىڭ العاشقى جاۋىنگەرلىك قولدانىلۋى بولدى. Tomahawk land attack missiles (TLAM) قاناتتى زىمىراندارىنىڭ جاڭا نۇسقالارى دا قولدانىلدى.
امەريكاندىق Lucas دروندارى، ارزان يراندىق Shahed-136 دروندارىنىڭ كوشىرمەلەرى، ءارقايسىسى شامامەن 35 مىڭ دوللار تۇرادى. امەريكاندىق ادميرال برەد كۋپەر اتاپ وتكەندەي، پروتوتيپ ا ق ش- قا اكەلىندى، جەتىلدىرىلدى جانە يرانعا قارسى قولدانىلدى.
ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنە ارنالعان جاڭا Helios لازەرلىك جۇيەلەرى جاۋ دروندارى مەن زىمىراندارىن اتۋعا قابىلەتتى. HELIOS لازەرلەرى شامامەن 8 ك م قاشىقتىقتا جۇمىس ىستەيدى جانە سوققىعا ۇشىراعان كەزدە نىسانانى ەرىتەدى.
MK-48 تورپەدالارىنىڭ ءبىرى يراندىق IRIS Dena اسكەري كەمەسىن سۋعا باتىردى. ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ تورپەدانى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان بەرى العاشقى جاۋىنگەرلىك قولدانۋى. يران فرەگاتى جاسىرىنۋعا تىرىسقان شري-لانكا ماڭىندا ىسكە قوسىلدى.
بۇعان دەيىن يرانداعى 6668 ازاماتتىق نىسان ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلىنا ۇشىراعانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.