ترامپ: يرانعا قارسى جويقىن سوققىلاردان كەيىن سوعىس 2- 3 اپتادا اياقتالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكا قۇراما شتاتتارى يرانداعى اسكەري ماقساتتارىنىڭ باسىم بولىگىن ورىنداپ بولعانىن جانە وپەراتسيانى جاقىن ارادا اياقتاۋدى كوزدەپ وتىرعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.
اق ۇيدە حالىققا ارناعان ۇندەۋىندە ترامپ يران توڭىرەگىندەگى قازىرگى احۋالعا توقتالىپ، ا ق ش بارلىق اسكەري مىندەتتەرىن قىسقا مەرزىم ىشىندە اياقتاپ قالاتىنىن ايتتى. سونىمەن قاتار الداعى 2- 3 اپتا ىشىندە ۆاشينگتون يرانعا «وتە قاتاڭ سوققى» جاسايتىنىن ەسكەرتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، «ەپيكالىق قاھار» دەپ اتالعان وپەراتسيا باستالعالى بەرى ا ق ش العا قويعان ماقساتتارىنىڭ كوپشىلىگىنە قول جەتكىزگەن.
- بۇگىن كەشكە ايتارىم، ءبىز نەگىزگى ستراتەگيالىق ماقساتتاردى اياقتاۋعا جاقىندادىق. امەريكا بارلىق اسكەري مىندەتتەرىن وتە قىسقا مەرزىمدە اياقتاۋعا بەت الدى، الايدا الداعى 2- 3 اپتادا ءبىز ولارعا وتە قاتاڭ سوققى جاسايمىز، - دەدى دونالد ترامپ.
سونداي-اق ا ق ش باسشىسى بۇل شابۋىلداردان كەيىن يران «تاس عاسىرعا كەرى شەگىنەدى» دەپ مالىمدەدى.
ترامپ بۇدان بولەك يزرايلگە، ساۋد ارابياسىنا، قاتارعا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە، كۋۆەيت پەن باحرەينگە العىس ايتىپ، ا ق ش ولاردىڭ قورعانىس سالاسىنداعى قولداۋىن جالعاستىراتىنىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنت يرانداعى ماقساتتارىنىڭ ەشقاشان بيلىكتى اۋىستىرۋ بولماعانىن ايتقانىمەن، جوعارى باسشىلىقتاعى تۇلعالاردىڭ جويىلۋى ءىس جۇزىندە «رەجيم اۋىسۋىنا» الىپ كەلگەنىن العا تارتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەگەر وسى كەزەڭدە كەلىسىمگە قول جەتكىزىلمەسە، ا ق ش يرانداعى بارلىق ەلەكتر ستانسالارىنا سوققى بەرۋى مۇمكىن.
سونىمەن بىرگە ترامپ يراننىڭ مۇناي نىساندارىنا شابۋىل جاسالمايتىنىن، ويتكەنى «سول ەل حالقىنا مۇمكىندىك بەرگىسى كەلەتىنىن» مالىمدەدى.
ورمۋز بۇعازى ماسەلەسىنە توقتالعان ا ق ش پرەزيدەنتى بۇل باعىت ارقىلى وتەتىن مۇنايعا ۆاشينگتون تاۋەلدى ەمەس ەكەنىن ايتىپ، وسى مارشرۋتپەن مۇناي الاتىن ەلدەر ونىڭ قاۋىپسىزدىگىن وزدەرى قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بىزگە بۇل قاجەت ەمەس. ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي الاتىن مەملەكەتتەر وسى وتكەلدى وزدەرى قورعاۋى كەرەك. ولار ونى باقىلاۋعا الىپ، ماڭىزىن ءتۇسىنۋى ءتيىس، - دەدى ول.
سونداي-اق دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ مۇناي قورى رەسەي مەن ساۋد ارابياسىنىڭ جيىنتىق قورىنان دا كوپ ەكەنىن ايتىپ، ەلدىڭ تاياۋ شىعىس ەنەرگيا رەسۋرستارىنا تاۋەلدى ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري وپەراتسيادان جانە سول ەلدەن مۇناي جەتكىزۋدەن كەيىن ا ق ش تاياۋ شىعىس مۇنايىنان تولىق تاۋەلسىزدىككە قول جەتكىزگەن.
ەسكە سالا كەتسەك، بەلگيا بيلىگى ورمۋز بۇعازىن اشۋعا، سونىڭ ىشىندە ميناسىزداندىرۋ ارقىلى ۇلەس قوسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.