ترامپ: يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا قاجەت بولعانشا جالعاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى تەگەراننىڭ يادرولىق جانە زىمىراندىق مۇمكىندىكتەرىن جويۋعا باعىتتالعان يران اۋماعىنداعى اۋقىمدى وپەراتسيالاردى جالعاستىرىپ جاتىر. پرەزيدەنت دونالد ترامپ اق ۇيدە سويلەگەن سوزىندە وپەراتسيانىڭ باستى ماقساتى - يراننىڭ يادرولىق قارۋ جاساۋىنا جول بەرمەۋ جانە ەۋروپا مەن ا ق ش-قا تونەتىن قاۋىپتى بەيتاراپتاندىرۋ ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ترامپ اسكەري وپەراتسيانىڭ قاجەتتىلىگىنە قاتىستى ۋاجدەرىن كەلتىرىپ، يران ا ق ش ءۇشىن «ەلەۋلى قاۋىپ» ءتوندىرىپ وتىرعانىن ايتتى. سونىمەن قاتار ول وتكەن جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ا ق ش-تىڭ يرانعا جاساعان سوققىلارى يراندىق يادرولىق باعدارلامانىڭ جويىلۋىنا الىپ كەلگەنىن تاعى دا ەسكە سالدى.
«يران ءبىزدىڭ ەسكەرتۋلەرىمىزدى ەلەمەي، يادرولىق قارۋعا ۇمتىلىپ وتىر. ونىڭ بالليستيكالىق زىمىران باعدارلاماسى قارقىندى دامىپ كەلەدى جانە قازىردىڭ وزىندە ەۋروپاعا جەتە الادى، ال كوپ ۇزاماي ا ق ش-قا دا جەتۋى مۇمكىن. ءبىزدىڭ ەلگە قاۋىپ تونەر ەدى، ءتىپتى ول قاۋىپ بۇرىننان بار»، دەپ اتاپ ءوتتى ترامپ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۇدەرىس كۇتىلگەن مەرزىمنەن جىلدام ءجۇرىپ جاتىر، يراننىڭ اسكەري جەتەكشىلەرىن جويۋ پروتسەسى دە جوسپارلانعاننان تەزىرەك جۇزەگە اسىپ كەلەدى.
«ءبىز يران فلوتىن جويىپ جاتىرمىز جانە يراندىق 10 كەمەنى اتىپ تۇسىردىك. سوققىلار ءتورت-بەس اپتاعا سوزىلادى دەپ كۇتىپ وتىرمىز، ءبىراق ودان دا ۇزاققا جالعاسۋى مۇمكىن. ءبىز قاجەت بولعانشا سوعىسۋعا دايىنبىز. بىزدە الەمدەگى ەڭ قۋاتتى ارميا بار. قانشا ۋاقىت قاجەت بولسا دا، ءبىز ماقساتىمىزعا جەتەمىز»، دەدى امەريكالىق كوشباسشى.
ترامپتىڭ سوزىنشە، باستى ماقسات وزگەرمەيدى. ول - يراندىق رەجيمنىڭ يادرولىق قارۋعا قول جەتكىزۋىنە جول بەرمەۋ.
«مەن مۇنى باسىنان باستاپ ايتىپ كەلەمىن - ولاردا ەشقاشان يادرولىق قارۋ بولمايدى»، دەدى اق ءۇي باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پەنتاگون يرانعا جاسالعان سوققى تۋرالى العاش رەت مالىمدەمە جاسادى. پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت ا ق ش پەن يزرايلدىڭ ارەكەتتەرى يراننىڭ ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى مەن الەمدەگى امەريكالىق مۇددەلەرگە باعىتتالعان كوپجىلدىق شابۋىلدارىنا جاۋاپ بولعانىن مالىمدەدى.