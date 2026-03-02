ترامپ يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەردىڭ جالعاساتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا قويىلعان مىندەتتەر تولىق ورىندالعانعا دەيىن جالعاساتىنىن حابارلادى. بۇل تۋرالى ول ءوزىنىڭ Truth Social پلاتفورماسىندا جازدى.
امەريكالىق كوشباسشىنىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى 36 ساعات ىشىندە ا ق ش ءوز وداقتاستارىمەن بىرگە «ەپيكالىق قاھار» اتتى اۋقىمدى وپەراتسيانى باستادى.
«ا قش جانە ولاردىڭ سەرىكتەستەرى الەم كورگەن ەڭ ءىرى ءارى ەڭ كۇردەلى اسكەري شابۋىل وپەراتسيالارىنىڭ ءبىرىن باستادى»، دەدى ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان بەينەۇندەۋىندە.
ول سوققىلار جۇزدەگەن نىساندارعا باعىتتالعانىن حابارلادى، ونىڭ ىشىندە يسلام ريەۆوليۋتسياسى گۆاردياسىنىڭ ينفراقۇرىلىمى جانە اۋە قورعانىس جۇيەلەرى بار.
«ءبىز يرانداعى جۇزدەگەن نىسانعا سوققى جاسادىق، ونىڭ ىشىندە ريەۆوليۋتسيالىق گۆارديا وبەكتىلەرى مەن يراننىڭ اۋە قورعانىس جۇيەلەرى بار. ءبىز توعىز كەمەنى جانە ولاردىڭ اسكەري- تەڭىز نىسانىن بىرنەشە مينۋت ىشىندە تالقاندادىق»، دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
اق ءۇي باسشىسى سونداي-اق يراننىڭ جوعارعى باسشىسى الي حامەنەي قايتىس بولعانىن مالىمدەدى.
«بۇل ادام كوپتەگەن ەلدە سانسىز مىڭداعان بەيبىت تۇرعىننىڭ قازاسىنا كىنالى بولدى»، دەدى ترامپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، اسكەري ارەكەتتەر جالعاسىپ جاتىر.
«قازىرگى ۋاقىتتا اسكەري ارەكەتتەر تولىق كولەمدە جالعاسىپ جاتىر جانە ءبىزدىڭ بارلىق ماقساتتارىمىز ورىندالعانعا دەيىن توقتامايدى. بىزدە وتە ماڭىزدى ماقساتتار بار»، دەپ اتاپ ءوتتى امەريكالىق كوشباسشى.
ەسكە سالا كەتسەك، «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسىنىڭ العاشقى تاۋلىگىندە يراننىڭ 1000 نان استام نىسانى جويىلدى.