ترامپ يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيا باستاعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى «كوپ ماسشتابتى اسكەري وپەراتسيا» باستاعانىن راستادى. بۇل تۋرالى يزرايل تەگەرانعا راكەتالىق سوققى جاساعانىن مالىمدەگەننەن كەيىن بەلگىلى بولدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى الەۋمەتتىك جەلىدە Truth Social پاراقشاسىندا سەگىز مينۋتتىق بەينەمالىمدەمە جاريالاپ، شابۋىلدار «امەريكالىق حالىقتى قورعاۋ ءۇشىن باعىتتالعان» دەدى.
- امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ساياساتى، مەنىڭ اكىمشىلىگىمنىڭ ساياساتى، بۇل تەرروريستىك رەجيم ەشقاشان يادرولىق قارۋعا يە بولماۋى ءتيىس دەگەنگە نەگىزدەلگەن. قايتالاپ ايتامىن، ولار ەشقاشان يادرولىق قارۋعا يە بولمايدى، - دەدى ترامپ ءوز بەينە مالىمدەمەسىندە.
سونىمەن قاتار، ول ا ق ش- تىڭ يرانمەن يادرولىق كەلىسسوزدەر بويىنشا «تاۋسىلعان شىدامىن» ەسكەرىپ، اسكەري وپەراتسيا باستاۋعا ءماجبۇر بولعانىن اتاپ ءوتتى.
اق ءۇي باسشىسى ا ق ش- تىڭ يراننىڭ بارلىق راكەتالىق ارسەنالىن جويۋدى كوزدەيتىنىن مالىمدەدى.
- ءبىز ولاردىڭ راكەتالارىن جويامىز جانە راكەتالىق ءوندىرىسىن جەرمەن جەكسەن ەتەمىز، - دەدى ترامپ.
ول سونداي-اق يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى (كسير) مەن يران پوليتسياسىنا قارۋىن تاپسىرۋدى تالاپ ەتتى، ولاردىڭ ورنىنا تولىق قاۋىپسىزدىك جانە اماندىقتى قامتاماسىز ەتۋدى ۇسىندى.
- مەن يران پوليتسياسى مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە ايتامىن: دەرەۋ قارۋلارىڭىزدى تاپسىرىڭىزدار، ايتپەسە مەزگىلسىز اجال قۇشاسىزدار. يران حالقى، ازاتتىقتىڭ ۋاقىتى كەلدى. ۇيدە بولىڭىزدار جانە سىرتقا شىقپاڭىزدار، كوشەدە قاۋىپتى. ءبىز اياقتاعان كەزدە سىزدەر ءوز ۇكىمەتتەرىڭىزدى باسقاراسىزدار. بۇل رەجيمدى قۇلاتۋ ءۇشىن سىزدەردىڭ ءبىر عانا مۇمكىندىكتەرىڭىز بار، - دەپ اتاپ ءوتتى امەريكاندىق كوشباسشى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن تاڭەرتەڭ يزرايل تەگەرانعا قارسى سوققى جاساعانى تۋرالى حابارلاعان بولاتىن.