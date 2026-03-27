ترامپ يرانعا شابۋىل جاسايتىنىن 40 جىل بۇرىن ايتقان
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يرانعا قاتىستى دۇشپاندىق قارىم-قاتىناسى شامامەن 40 جىلدان بەرى جالعاسىپ كەلەدى. بۇل ءۇردىس 1980 -جىلى يرانداعى كەپىلگە الىنعاندار داعدارىسى مەن يراكپەن سوعىس كەزەڭىنەن باستاۋ الادى، دەپ جازدى يتاليالىق Ansa.it اقپارات اگەنتتىگى.
«ەپيكالىق قاھار» اسكەري وپەراتسياسى باستالعانعا دەيىن 40 جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن يران دونالد ترامپ ءۇشىن باستى نازارداعى تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى بولعان. ول كەزدە ترامپ تەك جىلجىمايتىن مۇلىك ماگناتى ءارى تابىستى كاسىپكەر ەدى، تەلەشوۋلارعا قاتىسىپ، «Saturday Night Show» سياقتى باعدارلامالاردا كورىنىپ، «سەكس ۆ بولشوم گورودە» جانە «ودين دوما» سەكىلدى فيلمدەر مەن سەريالدارعا دا تۇسكەن.
1988 -جىلى The Guardian باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ول يرانعا شابۋىل جاساۋ مۇمكىندىگىن ءسوز ەتىپ قانا قويماي، ناقتىراق ايتقاندا حارگ ارالىنا سوققى بەرۋ تۋرالى ايتقان. بۇل ارال قازىرگى اسكەري وپەراتسيالاردىڭ ىقتيمال نىساندارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلۋى مۇمكىن.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەگەر تەگەران امەريكالىق كەمەلەرگە شابۋىل جاسايتىن بولسا، وندا ول «مۇناي ارالىنا ساباق بەرەتىنىن» ەسكەرتكەن. اق ۇيگە ءالى اياق باسا قويماعان كەزەڭدە ول ءوزىنىڭ «كەلىسىم ونەرى» اتتى كىتابىنىڭ تانىستىرىلىمىندا: «مەن ارالاسامىن جانە ونى ءوز باقىلاۋىما الامىن»، دەپ مالىمدەگەن.
الايدا ترامپتىڭ يرانعا قاتىستى كوزقاراسى بۇدان دا ەرتەرەك، 1980 -جىلى قالىپتاسا باستاعان. تاريحشىلار چارلي لادەرمان مەن برەندان سيممستىڭ ايتۋىنشا، بۇل ونىڭ ىشكى اۋديتورياعا باعىتتالعان العاشقى سىرتقى ساياسي مالىمدەمەسى بولعان. NBC ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ول يرانداعى كەپىلگە الىنعاندار داعدارىسىن ا ق ش-تىڭ حالىقارالىق بەدەلىنىڭ تومەندەۋىنىڭ بەلگىسى دەپ باعالاعان.
جۋرناليستتىڭ «دەمەك، ءسىز اسكەر كىرگىزىپ، ۆەتنامداعىداي ازاماتتارىمىزدى قايتارۋىمىز كەرەك دەيسىز بە؟» دەگەن سۇراعىنا ول: «ءيا، ءدال سولاي دەپ ويلايمىن»، دەپ جاۋاپ بەرگەن. بۇل ۇستانىم ونىڭ قازىرگى پوزيتسياسىنا دا ۇقساس. ءتىپتى جۋىرداعى سوزدەرىنىڭ بىرىندە ول يرانعا قارسى سوعىس ماسەلەسىندە «تاعى ءبىر ۆەتنامنان قورىقپايتىنىن» ايتقان.
يرانداعى كەپىلگە الىنعاندار داعدارىسى 1979 -جىلى ستۋدەنتتەردىڭ تەگەرانداعى ا ق ش ەلشىلىگىن باسىپ الۋىنان باستالىپ، 52 امەريكالىق ديپلوماتتىڭ ەكى جىل بويى تۇتقىندا بولۋىنا اكەلگەن. داعدارىس 1981 -جىلدىڭ 20-قاڭتارىنا دەيىن سوزىلعان.
سول سۇحباتىندا ترامپ يران-يراك سوعىسىنا دا توقتالىپ، ونىڭ اۋقىمدى قاقتىعىسقا اينالۋ قاۋپى بار ەكەنىن ايتقان. ونىڭ پىكىرىنشە، ا ق ش بۇل ايماقتاعى ساياساتتى قالىپتاستىرۋعا قاتىسپاي قالعان.
بۇل كوزقاراس كەيىن ونىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيدالارىنىڭ بىرىنە اينالدى. بىرنەشە جىلدان سوڭ، 1987 -جىلى نيۋ-گەمپشيردە سويلەگەن سوزىندە ترامپ ا ق ش-قا «يرانعا شابۋىل جاساپ، ونىڭ مۇناي كەن ورىندارىنىڭ ءبىر بولىگىن باسىپ الۋدى» ۇسىنعان. بۇل تەگەراننىڭ ا ق ش-قا قىسىمىنا جاۋاپ رەتىندە ايتىلعان.
ايتا كەتۋ كەرەك، شامامەن قىرىق جىل وتكەن سوڭ دا ونىڭ ريتوريكاسىندا وسىعان ۇقساس تۇجىرىمدار قايتا كورىنىس تاپتى.