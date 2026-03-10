ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:56, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ترامپ يرانعا «20 ەسە كوپ سوققى بەرەتىنىن» ايتىپ قورقىتتى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى سوققىلاردىڭ قارقىنىن كۇشەيتەتىنىن ەسكەرتتى.

    Трамп пригрозил Ирану «ударом в 20 раз сильнее»
    فوتو: Anadolu

    اق ءۇي باسشىسى بۇل تۋرالى TruthSocial الەۋمەتتىك جەلى پلاتفورماسىنداعى جازباسىندا جازدى.

    - ەگەر يران ورمۋز بۇعازىنداعى مۇناي اعىنىن توقتاتاتىن كەز كەلگەن شارا قولدانسا، ا ق ش وعان بۇرىنعىدان 20 ەسە قاتتى سوققى بەرەدى، - دەدى ول.

    سونىمەن قاتار، امەريكالىق كوشباسشى «جەڭىل جويىلاتىن نىسانالارعا» سوققى جاساعاننان كەيىن يران ۇلت رەتىندە قالپىنا كەلە المايتىنىن ايتتى.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار