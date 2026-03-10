14:56, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ترامپ يرانعا «20 ەسە كوپ سوققى بەرەتىنىن» ايتىپ قورقىتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى سوققىلاردىڭ قارقىنىن كۇشەيتەتىنىن ەسكەرتتى.
اق ءۇي باسشىسى بۇل تۋرالى TruthSocial الەۋمەتتىك جەلى پلاتفورماسىنداعى جازباسىندا جازدى.
- ەگەر يران ورمۋز بۇعازىنداعى مۇناي اعىنىن توقتاتاتىن كەز كەلگەن شارا قولدانسا، ا ق ش وعان بۇرىنعىدان 20 ەسە قاتتى سوققى بەرەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، امەريكالىق كوشباسشى «جەڭىل جويىلاتىن نىسانالارعا» سوققى جاساعاننان كەيىن يران ۇلت رەتىندە قالپىنا كەلە المايتىنىن ايتتى.