ترامپ يران حالقىنا ۇندەۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇكىل ەل اۋماعىندا ءوتىپ جاتقان جاپپاي شەرۋلەر اياسىندا يران حالقىنا ارناپ ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى Arasha.kz.
«سىزدەر بوستاندىققا شىن جۇرەكتەن سەنۋلەرىڭىز كەرەك. بوستاندىقتان اسقان ەشتەڭە جوق. سىزدەر - باتىل حالىقسىزدار. ەلدەرىڭىزدە بولعان جاعداي وكىنىشتى. سىزدەردىڭ مەملەكەتتەرىڭىز كەرەمەت ەدى. وسىدان كوپ جىل بۇرىن، مەن جىلجىمايتىن مۇلىك سالاسىنداعى جاس كاسىپكەر بولعان كەزىمدە، دوستارىمنىڭ يرانعا بارىپ، ۇلكەن جۇمىستار اتقارعانى ەسىمدە»، - دەپ مالىمدەدى ترامپ.
امەريكاندىق ليدەر رەزا پەحليەۆيمەن كەزدەسۋىنە قاتىستى پىكىر بىلدىرە وتىرىپ، ونى جاعىمدى ادام دەپ سانايتىنىن، ءبىراق قازىر پرەزيدەنت رەتىندە مۇنداي كەزدەسۋلەر وتكىزۋ قانشالىقتى ورىندى ەكەنىنە سەنىمدى ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ترامپتىڭ پىكىرىنشە، بارىنە ءوز بەتىمەن بارىپ، كىمنىڭ العا شىعاتىنىن كورۋگە مۇمكىندىك بەرگەن دۇرىس.
سونىمەن قاتار، يراندىق وپپوزيتسيالىق ارنالار تەگەران كوشەلەرىندەگى قاقتىعىستار تۋرالى حابارلاۋدا. وندا رەجيم كۇشتەرى نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە وق جاۋدىردى دەگەن اقپارات بار. قازىرگى ۋاقىتتا ەلدە ينتەرنەت پەن تەلەفون بايلانىسىنىڭ وشىرىلۋىنە بايلانىستى بۇل مالىمەتتەر سىرتقى دەرەككوزدەر ارقىلى راستالعان جوق.
بۇعان دەيىن يرانداعى وقيعالارعا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن دونالد ترامپ رەجيمنىڭ بولاشاعى تۋرالى بولجام جاسامايتىنىن، ءبىراق ونىڭ وتە ءالسىز جانە تۇراقسىز كۇيدە ەكەنىن اڭعارتتى. سونىمەن بىرگە، ا ق ش پرەزيدەنتى يران باسشىلىعىنا رەجيمنىڭ نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە قارسى اتىس قارۋىن قولدانۋى وتە اۋىر سالدارعا اكەلەتىنى اشىق ەسكەرتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.