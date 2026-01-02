ترامپ يران بيلىگىن بەيبىت نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە كۇش قولدانباۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - يراندا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى اراسىندا قاقتىعىستار بولدى. بۇل تۋرالى BBC حابارلايدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا يران بيلىگىنە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى.
- ەگەر يران بەيبىت نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە وق اتىپ، ولاردى ولتىرەتىن بولسا، بۇل ولاردىڭ ادەتتەگى تاجىريبەسى، وندا امەريكا قۇراما شتاتتارى ولارعا كومەككە كەلەدى. ءبىز تولىق جاۋىنگەرلىك ازىرلىكتە تۇرمىز، - دەپ جازدى ول.
يراننىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا ۇكىمەتكە قارسى نارازىلىق اكسيالارى بەسىنشى تاۋلىك قاتارىنان جالعاسىپ جاتىر. بۇل شەرۋلەر 2022-جىلدان بەرگى ەڭ اۋقىمدى نارازىلىقتار رەتىندە سيپاتتالىپ وتىر.
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى اراسىنداعى قاقتىعىستار سالدارىنان كەمىندە التى ادام قازا تاپقانى حابارلاندى.