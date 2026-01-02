ق ز
    ترامپ يران بيلىگىن بەيبىت نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە كۇش قولدانباۋعا شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - يراندا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى اراسىندا قاقتىعىستار بولدى. بۇل تۋرالى BBC حابارلايدى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا يران بيلىگىنە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى.

    - ەگەر يران بەيبىت نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە وق اتىپ، ولاردى ولتىرەتىن بولسا، بۇل ولاردىڭ ادەتتەگى تاجىريبەسى، وندا امەريكا قۇراما شتاتتارى ولارعا كومەككە كەلەدى. ءبىز تولىق جاۋىنگەرلىك ازىرلىكتە تۇرمىز، - دەپ جازدى ول.

    يراننىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا ۇكىمەتكە قارسى نارازىلىق اكسيالارى بەسىنشى تاۋلىك قاتارىنان جالعاسىپ جاتىر. بۇل شەرۋلەر 2022-جىلدان بەرگى ەڭ اۋقىمدى نارازىلىقتار رەتىندە سيپاتتالىپ وتىر.

    نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى اراسىنداعى قاقتىعىستار سالدارىنان كەمىندە التى ادام قازا تاپقانى حابارلاندى.

