ترامپ يران باعىتىنا امەريكالىق «ارمادا» جىبەرىلەتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يران توڭىرەگىندەگى اسكەري-ساياسي احۋال ۆاشينگتوننان ايتىلعان قاتاڭ مالىمدەمەلەر اياسىندا قايتادان ۋشىعا ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران باعىتىنا اسكەري-تەڭىز «ارماداسى» جىبەرىلىپ جاتقانىن مالىمدەپ، سونىمەن بىرگە ونى قولدانۋعا قاجەتتىلىك تۋىندامايدى دەپ ۇمىتتەنەتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى ول بەيسەنبى كۇنى داۆوستا وتكەن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمعا قاتىسقاننان كەيىن ا ق ش- قا قايتىپ كەلە جاتقان جولدا Air Force One ۇشاعىنىڭ بورتىندا جۋرناليستەرگە حابارلادى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ امەريكالىق رەسمي تۇلعالارعا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، الداعى كۇندەرى تاياۋ شىعىسقا USS Abraham Lincoln اۋە كەمەسىن تاسىمالداۋشىسى جانە باسقارىلاتىن زىمىراندىق قارۋمەن جابدىقتالعان بىرنەشە ەسمينەتس جىبەرىلەدى.
سونىمەن قاتار يران تاراپىنان ىقتيمال سوققى قاۋپى تۋىنداعان جاعدايدا ايماقتاعى امەريكالىق اسكەري بازالاردى قورعاۋ ءۇشىن قوسىمشا اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىن ورنالاستىرۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى اگرەسسيا جاسالعان جاعدايدا تاياۋ شىعىستاعى امەريكالىق بازالارعا سوققى بەرەتىنىن ەسكەرتكەن بولاتىن.
- ول جاققا كوپتەگەن كەمەلەر باعىت الىپ بارا جاتىر، ساقتىق ءۇشىن. مەن ەشتەڭە بولعانىن قالامايمىن، ءبىراق جاعدايدى وتە مۇقيات باقىلاپ وتىرمىز، - دەدى ترامپ.
كەيىنىرەك ول:
- بۇل باعىتتا قوزعالىپ كەلە جاتقان ارمادامىز بار، بالكىم، ونى قولدانۋدىڭ دا قاجەتى بولماي قالار، - دەپ قوستى.
حالىقارالىق باق مالىمەتىنشە، كۇشتەردىڭ بۇل قوزعالىسى تاياۋ شىعىستاعى امەريكالىق نىسانداردى قورعاۋدى كۇشەيتۋگە دە، قاجەت بولعان جاعدايدا قوسىمشا اسكەري ارەكەتتەر جاساۋعا دا مۇمكىندىك بەرەدى. ماۋسىم ايىندا اقش يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنىڭ نەگىزگى نىساندارىنا سوققى جاساعان ەدى.
اسكەري كەمەلەر وتكەن اپتادا ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرىنەن قوزعالا باستاعان. بۇل ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ سوڭعى ايلاردا يرانداعى نارازىلىقتاردىڭ قاتاڭ باسىپ-جانشىلۋىنان كەيىن كۇرت شيەلەنىسۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى. ترامپ بۇعان دەيىن نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردىڭ ولىمىنە جاۋاپ رەتىندە ارالاسۋ قاۋپىن بىرنەشە رەت ايتقانىمەن، وتكەن اپتادا ريتوريكاسىن جۇمسارتىپ، ءولىم جازالارىنىڭ توقتاتىلعانىنا قول جەتكىزگەنىن مالىمدەگەن.
بەيسەنبى كۇنى ول بۇل مالىمدەمەسىن قايتا قايتالاپ، ونىڭ قوقان-لوققىسىنان كەيىن يراندا شامامەن 840 ءولىم جازاسىنىڭ كۇشى جويىلعانىن ايتتى.
- مەن ولارعا ەگەر بۇل ادامداردى دارعا اسساڭدار، سەندەرگە بۇرىن-سوڭدى بولماعان سوققى جاسالادى دەدىم. بۇل سەندەردىڭ يادرولىق باعدارلامالارىڭا جاسالعان سوققىلاردى تۇككە تۇرعىسىز ەتىپ كورسەتەدى، - دەدى ترامپ.
- سول قورقىنىشتى جاعداي بولاردان ءبىر ساعات بۇرىن ولار جازالاردى توقتاتتى، - دەپ قوستى ول، مۇنى «جاقسى بەلگى» دەپ باعالادى.
امەريكالىق اسكەريلەر بۇعان دەيىن دە شيەلەنىس كۇشەيگەن كەزەڭدەردە تاياۋ شىعىستاعى قاتىسۋىن ارتتىرىپ وتىرعان، ادەتتە بۇل قورعانىس ماقساتىندا جاسالاتىن. الايدا وتكەن جىلى ا ق ش يراننىڭ يادرولىق ينفراقۇرىلىمىنا ماۋسىم ايىندا سوققى جاسار الدىندا ايماققا اۋقىمدى كۇشتەرىن كوشىرگەن ەدى.
ترامپ ا ق ش تەگەران يادرولىق باعدارلاماسىن قايتا جانداندىرۋعا ارەكەتتەنسە، كۇش قولدانۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، كەشە يران بيلىگى ەلدەگى نارازىلىقتار كەزىندە قازا تاپقانداردىڭ سانىن العاش رەت رەسمي تۇردە جاريالادى.