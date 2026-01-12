ترامپ يلون ماسكتەن يراندا ينتەرنەتتى قالپىنا كەلتىرۋدى سۇراماق
استانا. KAZINFORM - اڭگىمە Starlink سپۋتنيكتىك ينتەرنەتىن ىسكە قوسۋ تۋرالى بولماق، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بيزنەسمەن يلون ماسكپەن ۇكىمەتكە قارسى نارازىلىق اكسيالارى ءوتىپ جاتقان يراننىڭ ينتەرنەتكە قول جەتكىزۋىن قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلايتىنىن مالىمدەدى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ترامپ بۇل تۋرالى جەكسەنبى كۇنى ۆاشينگتوندا تىلشىلەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، ءمالىم ەتتى. ول ماسكپەن سپۋتنيكتىك ينتەرنەتتى پايدالانۋ مۇمكىندىگى تۋرالى سويلەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتتى.
- ول بۇل ماسەلەلەردى وتە جاقسى بىلەدى جانە ونىڭ كومپانياسى مىقتى، - دەدى ترامپ يراندا قولدانىلعان Starlink سپۋتنيكتىك ينتەرنەت قىزمەتىن ۇسىناتىن SpaceX كومپانياسىمەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
يلون ماسكتىڭ ءوزى جانە SpaceX وكىلدەرى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ مالىمدەمەسىنە ءالى تۇسىنىك بەرگەن جوق.
بەيسەنبىدەن بەرى يرانداعى اۋقىمدى نارازىلىق اكتسيالارىنا بايلانىستى ينتەرنەتكە شەكتەۋ قويىلىپ، اقپارات اعىنى توقتاتىلدى.
NetBlocks مونيتورينگ ۇيىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بۇكىل ەل بويىنشا ينتەرنەتتىڭ ءوشىرىلۋى 84 ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلدى.
يرانداعى قازىرگى نارازىلىق تولقىنى 28-جەلتوقساندا باعانىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى باستالدى.
ادام قۇقىقتارى ۇيىمدارىنىڭ باعالاۋىنشا، نارازىلىق باستالعاننان بەرى جۇزدەگەن ادام قازا تاپتى، ءبىراق يران بيلىگى قۇرباندار تۋرالى مالىمەت جاريالامادى.
دۇيسەنبى كۇنى يران بيلىگى قۇربانداردى ەسكە الۋ ءۇشىن ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالادى.