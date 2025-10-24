ترامپ وڭتۇستىك كورەيادا شي جينپيڭمەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى كەلەسى اپتادا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ازياعا ساپارى كەزىندە ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەزدەسەتىنىن راستادى، دەپ حابارلايدى Anewz.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولين ليۆيتت جۋرناليستەرگە پرەزيدەنت ترامپ جۇما كۇنى كەشكە مالايزياعا باراتىنىن ايتتى. ساپار بارىسىندا جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەياعا ايالدايدى. ال قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەزدەسۋ ترامپتىڭ ازيا- تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى (APEC) سامميتىنەن كەيىن جوسپارلانعان.
- جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا بەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ پرەزيدەنت ترامپ ەلگە ورالماس بۇرىن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزەدى، - دەدى ليەۆيتت.
ترامپ سارسەنبىدە وڭتۇستىك كورەياعا بارادى، وندا ول پرەزيدەنت لي جە ميەنمەن كەزدەسەدى. APEC بيزنەس كوشباسشىلارىنىڭ تۇسكى اسىندا ءسوز سويلەيدى، سودان كەيىن ا ق ش پەن اتەس باسشىلارىنا ارنالعان جۇمىس كەشىنە قاتىسادى.
ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى شيەلەنىس قازان ايىنىڭ باسىنان باستالدى. شيەلەنىس قىتاي سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار ەكسپورتىنا شەكتەۋلەردى ايتارلىقتاي كەڭەيتكەن كەزدەن باستاپ ۇدەي ءتۇستى. الايدا ترامپ تا قاراپ قالمادى. ول تاريف جانە باسقا دا شارالارمەن قورقىتتى. ءبىراق سوڭعى كۇندەرى ساۋدا كەلىسىمىنە قول جەتكىزۋگە وپتيميستىك كوزقاراس تانىتتى.
- مەنىڭ ويىمشا، بۇل ءىس وتە جاقسى اياقتالادى جانە ءبارى ريزا بولادى، - دەدى ترامپ.
ترامپ ەڭ الدىمەن فەنتانيل ماسەلەسىن كوتەرەتىنىن ايتتى. ۆاشينگتون پەكيندى ۇزاق ۋاقىتتان بەرى ا ق ش-تا ولىمگە اكەلەتىن ارتىق دوزالانعان پرەپاراتتى ءوندىرۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن پرەكۋرسورلاردى ەكسپورتتاۋعا كەدەرگى كەلتىردى دەپ ايىپتاپ كەلەدى. قىتاي ءوز كەزەگىندە بۇل ايىپتى جوققا شىعارىپ، ۆاشينگتوندى بۇل ماسەلەنى بەيجىڭگە «بوپسالاۋ» ءۇشىن پايدالاندى دەپ ايىپتادى.
اق ءۇي قىتايدان كەلەتىن وسى حيميالىق زاتتاردىڭ اعىنىن قىتاي يمپورتىنا باج سالىعىن كوتەرۋ سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى.
- مەن وعان قوياتىن ءبىرىنشى سۇراق - فەنتانيل. مەن ونى ءتىزىمنىڭ باسىنا قويامىن، - دەدى ترامپ.