ترامپ vs لاتىن امەريكاسى: باتىس جارتىشاردا سوعىس باستالا ما
استانا. قازاقپارات – 20-قاڭتاردا دونالد ترامپتىڭ پرەزيدەنت قىزمەتىنە كىرىسكەنىنە ءبىر جىل تولادى. وسى ۋاقىت ىشىندە سىرتتاي باقىلاعان ادام ونىڭ كوپ ەلدىڭ ىسىنە كيلىككەنىن بىلەدى. بۇل، ءبىر جاعىنان، ونىڭ سايلاۋالدى ۋادەسىنە دە، ا ق ش-تىڭ وقشاۋلانۋ يدەولوگياسىنا دا قايشى. ترامپتىڭ لاتىن امەريكاسى ەلدەرىنە قاتىستى قاتاڭ ريتوريكاسىنىڭ استارىندا نە جاتىر؟ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ حالىقارالىق شولۋشىسى تاقىرىپتى جان-جاقتى ساراپتادى.
وقشاۋلانۋدان كۇش قولدانۋعا دەيىن
ترامپ جاقتاستارىنىڭ سوزىنشە، ا ق ش ءوز ىشكى ماسەلەلەرىمەن اينالىسۋى كەرەك، سىرتقى ساياساتقا شامادان تىس جۇمسالاتىن شىعىندى قىسقارتۋى قاجەت. الايدا ترامپتىڭ كوزدەگەنى باسقاشا شىقتى، ءتىپتى ودان ارىگە بارىپ، يمپەرياليستىك ساياساتقا بەت بۇردى.
ا ق ش-تىڭ سىرتقى ساياساتىندا 1823 -جىلى قابىلدانعان «مونرو دوكتريناسى» بار. مۇندا لاتىن امەريكاسى ا ق ش-تىڭ ايرىقشا مۇددە ايماعى دەپ جاريالانعان. وتكەن جىلى جەلتوقساندا ترامپ اكىمشىلىگى كونگرەسكە ۇسىنعان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى سوڭعى ستراتەگياسىن قاراساق، ول قۇجاتتا دا باتىس جارتىشار ا ق ش ءۇشىن باستى باسىمدىق رەتىندە ايقىندالىپ، تاعى لاتىن امەريكاسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان.
شارتتى تۇردە ايتساق، ا ق ش ۇنەمى امەريكا قۇرلىعىن ءوزىنىڭ «ارتقى اۋلاسى» ساناپ كەلدى. مىسالى، «مونرو دوكتريناسى» تۇسىندا ا ق ش-تىڭ وڭىرگە قاتىستى قاتاڭ ۇستانىمى بەكىگەن بولاتىن. ول كەزدە ۆاشينگتون ەۋروپاداعى باسەكەلەستەرىنە، ەڭ الدىمەن وتارلاۋ نيەتى كۇشەيگەن ۇلىبريتانياعا قارسى كۇرەس جۇرگىزدى. سول كەزەڭدە تاۋەلسىزدىگىن ەندى عانا العان لاتىن امەريكاسى مەملەكەتتەرىنىڭ نارىعى يمپەرياليستىك ۇستانىمنىڭ باستى باسەكەسىنە اينالعانىن ۇمىتپادىق.
1823 -جىلعا قاراي ايماقتاعى ەلدەر يسپانيادان تاۋەلسىزدىك الىپ، ناتيجەسىندە سىرتقى كۇشتەرگە جاڭا مۇمكىندىك تۋدى. ويتكەنى، ءاربىر جاڭا لاتىنامەريكالىق مەملەكەت ينۆەستيتسياعا، ساۋداعا جانە مەملەكەتتىك شىعىنداردى جابۋ ءۇشىن تابىسقا مۇقتاج ەدى. سول زاماندا مۇنداي قولداۋدى بەرە الاتىن جالعىز تاراپ - ەۋروپا ەلدەرى مەن ا ق ش بولدى. ولار ءۇشىن لاتىن امەريكاسى ەلدەرى تاۋار وتكىزۋ نارىعى، ءىرى شيكىزات كوزى رەتىندە قاراستىرىلعان جانە سول باسەكەگە ءتۇستى.
ول شاقتا ەۋروپالىقتار مەن امەريكالىقتار ايانىپ قالمادى، كۇشكە سالعان كەزى كوپ. ماسەلەن، ا ق ش XIX- XX عاسىرلاردا نيكاراگۋاعا، كۋباعا، دومينيكان رەسپۋبليكاسىنا، گايتيگە اسكەر كىرگىزىپ، پرەزيدەنتتەر مەن ديكتاتورلاردى قۇلاتتى. دەموكراتيا جەلەۋى بولعانىمەن، باستى نيەت ساۋدا، نارىق جانە كولىك دالىزدەرىن باقىلاۋ بولعانىن ءتۇسىنۋ قيىن ەمەس. ول ءۇشىن پاناما كانالىنا قاتىستى وقيعانى ەسكە الۋدىڭ ءوزى جەتكىلىكتى. ايتپاقشى، پانامانىڭ كولۋمبيادان ءبولىنىپ شىعۋىنا جاعداي جاساعان دا امەريكالىقتار بولدى - ول ءۇشىن جەرگىلىكتى ەليتالاردى پايدالاندى.
جاھاندانۋ ويىن ەرەجەلەرىن وزگەرتتى
الايدا XX عاسىردىڭ سوڭى مەن XXI عاسىردىڭ باسىندا جاعداي وزگەردى. ارينە، ا ق ش ۇلى دەرجاۆا رەتىندە پوزيتسياسىن بەكىتتى، اسكەري قۋاتى، ەكونوميكاسى مەن قارجى سالاسىندا جاھاندىق دەڭگەيدە ۇستەمدىگىن ساقتادى. سوعان قاراماستان، ەكونوميكا مەن يدەولوگيادا ەلەۋلى وزگەرىستەر ورىن الدى. ءبىر مىسال، سول كەزدە ا ق ش الەمدەگى ەڭ ءىرى وتكىزۋ نارىعىنا اينالدى، ياعني ءارتۇرلى ەلدەردىڭ تاۋارلارى ا ق ش-قا اعىلا باستادى. جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەيادان باستاپ قىتايعا دەيىنگى وڭتۇستىك- شىعىس ازيانىڭ ەكسپورتقا باعدارلانعان ەلدەرى دامۋىن ءدال وسى امەريكالىق نارىققا سۇيەنىپ جۇزەگە اسىرعان ەدى. مەكسيكا دا ا ق ش نارىعى ءۇشىن تاۋار وندىرەتىن ءىرى مەملەكەتكە اينالدى. ءوڭىردىڭ وزگە ەلدەرى ۇدەرىستەن قالىس قالعان جوق.
الايدا مۇنىڭ جاناما سالدارى جوق ەمەس ەدى. قۋاتتى امەريكالىق ەكونوميكادا جۇمىس كۇشىنە دەگەن جوعارى سۇرانىس پايدا بولدى. سونىڭ سالدارىنان لاتىن امەريكاسىنىڭ كەدەي ەلدەرىنەن ا ق ش-قا قاراي كوشى-قون اعىنى ۇدەدى. بۇدان بولەك، ا ق ش-تا الەۋمەتتىك جاعدايدىڭ جاقسارۋى سۇرانىستىڭ ارتۋىنا اكەلدى، ىشكى نارىقتاعى قاتاڭ باسەكە ەڭبەك نارىعىن قۇبىلتا ءتۇستى.
ا ق ش ساياساتىنىڭ سالقىنى
مۇنىڭ نەمەن اياقتالعانىن ءبارىمىز بىلەمىز. امەريكالىقتار اراسىندا دەپرەسسيا ءورشىدى، ءوز-ءوزىن «باسقىسى» كەلگەندەر فارماتسيەۆتيكالىق ونىمدەرگە جاقىن بولدى: ەلدە ەسىرتكى تۇتىنۋ كوبەيدى، ا ق ش لاتىن امەريكاسىنان كەلەتىن زاڭسىز ەسىرتكى ساۋداسىنىڭ وتانىنا اينالدى. باستاپقىدا كوكايننەن باستالعان، قازىر وعان سينتەتيكالىق ەسىرتكىلەر قوسىلعان.
وسىلايشا، زاڭسىز ساۋدادان تۇسكەن قوماقتى قارجى قۋاتتى قىلمىستىق توپتاردىڭ پايدا بولۋىنا ىقپال ەتىپ، ءوڭىردىڭ كوپتەگەن ەلدە مەملەكەتتىلىك قۇرىلىمنىڭ السىرەۋىنە الىپ كەلدى. كوكاين وندىرىلەتىن كولۋمبيا مەن ەكۆادور، سونداي-اق ا ق ش-قا اپاراتىن نەگىزگى ترانزيتتىك ايماق سانالاتىن مەكسيكادا جاعداي ۋشىقتى.
كەيىن لاتىن امەريكاسىندا مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا قارسى قىلمىستىق توپتاردىڭ كۇشەيۋىمەن قاتار، ۋلترا- سولشىل ساياسي قوزعالىستار ەتەك الدى. ءبىرى مۇنى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ السىرەۋى رەتىندە قابىلداسا، وزگەسى حالىق ءوز قۇقى ءۇشىن كۇرەسىپ جاتىر دەپ سانايتىن.
مۇنداي كۇرەستىڭ ەڭ ايقىن مىسالى كۋبا مەن نيكاراگۋا ايماعىندا بولدى، وندا راديكال- سولشىلدار بيلىككە كەلدى. ودان بولەك مەكسيكادا - ساپاتيستەر، پەرۋدە - «سەندەرو لۋمينوسو»، كولۋمبيادا - رەۆوليۋتسيالىق قارۋلى كۇشتەر بيلىككە تالاستى. كوبىمىز بىلەتىن ۋگو چاۆەس ۆەنەسۋەلادا سولشىل-راديكالدى ديكتاتۋرا ورناتتى. ارگەنتينا مەن برازيليادا بيلىك جۇيەسىنىڭ ءبىر بولىگى بولعان بايسالدى سولشىل-سەنتريست كۇشتەردىڭ تاريحى دا اتاۋعا تۇرارلىق.
قالاي بولعاندا دا سولشىل كۇشتەر لاتىن امەريكاسى ەلدەرىنىڭ ساياسي ومىرىندە ماڭىزدى ءرول اتقاردى. ولاردىڭ راديكالدىق دەڭگەيى، قول جەتكىزگەن ناتيجەلەرى ءارتۇرلى، الايدا سولشىلداردىڭ كۇشەيۋى وڭشىل رەاكسيانىڭ - اسكەري ديكتاتۋرا مەن وڭشىل-راديكالدى توپتاردىڭ پايدا بولۋىنا تۇرتكى بولعانىن جوققا شىعارا المايمىز. وسىلايشا، سول جانە وڭ راديكاليزم ساياسي ومىردە قاتار ءجۇرىپ، ءبىر-ءبىرىن كۇشەيتىپ وتىردى. مۇنىڭ ءبارى لاتىن امەريكاسىن ا ق ش ءۇشىن وتە كۇردەلى وڭىرگە اينالدىرىپ، وسى جاقتان كوشى- قون اعىنى مەن ەسىرتكى تاسىمالى ۇزىلمەدى.
ليبەرال بەتبۇرىس
مويىنداۋ كەرەك، جاعدايدىڭ وسى قالىپقا كەلۋىنە ا ق ش يدەولوگياسىنىڭ - ليبەرالدىق ۇستانىمنىڭ كۇشەيۋى سەبەپ. اسىرەسە پرەزيدەنت دجو بايدەننىڭ بيلىگى كەزىندە ايقىن كورىندى: لاتىن امەريكاسىنان جانە سول ايماق ارقىلى ا ق ش-قا كەلەتىن ميگرانتتار اعىنى ەداۋىر ارتتى.
سول ارالىقتا ليبەرالدىق ساياساتتىڭ اسەرىنەن ا ق ش لاتىن امەريكاسىنا بۇرىنعىداي وكتەم كوزقاراسپەن قاراماي كەلدى. مىسالى، 2023 -جىلى ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو كورشىلەس گايانا اۋماعىنداعى مۇنايعا باي گۋايانا-ەسەكيبا وڭىرىنە كوز تىكتى. سول كەزدە ا ق ش ارەكەت جاساعان جوق، قايتا برازيليا گاياناعا جەدەل قولداۋ كورسەتۋگە، قالاسا، سوعىسقا دايىن ەكەنىن بىلدىرگەنى ەستە.
ارينە، مۇنىمەن ا ق ش-تىڭ وڭىردەگى ىقپالى السىرەدى دەۋگە بولمايدى، ءبىراق بۇرىنعىداي دەڭگەيدە ەمەس ەدى. وسىنى پايدالانعان ۆەنەسۋەلا رەسەي جانە قىتايدىڭ كومەگىمەن ەلەۋلى اسكەري- ساياسي كۇش قالىپتاستىرىپ، انتيامەريكالىق باعىت ۇستاندى. سونىمەن قاتار كۋبا مەن نيكاراگۋا بيلىگىن قولداپ، ولارعا جەڭىلدەتىلگەن باعامەن مۇناي جەتكىزىپ وتىردى.
وسىنىڭ بارلىعى - كوشى-قون، ليبەرال كوزقاراستار، ەسىرتكى ماسەلەسى، ىقپالدىڭ السىرەۋى ا ق ش قوعامىندا تەرىس رەاكتسيا تۋعىزعان- تۇعىن. ەڭ الدىمەن، ميگرانتتار اعىنىنا قارسىلىق كۇش الدى. الايدا بايدەن اكىمشىلىگى ميگرانتتارعا قاتىستى ليبەرال ساياسات سايلاۋدا كومەكتەسىپ، لاتىنامەريكالىق تەكتەن شىققان سايلاۋشىلاردىڭ داۋىسىنا يە بولامىز دەپ ۇمىتتەندى.
ول ءۇمىت اقتالدى دەگەنگە سەنۋگە بولماس. ءبىر جاعىنان، لاتىن امەريكاسىنان كەلگەن ميگرانتتار ا ق ش قوعامىنداعى ورنىن، سونىڭ ىشىندە جۇمىسىن جوعالتۋدان قورقاتىن. ەكىنشى جاعىنان، ولار نەگىزىنەن كونسەرۆاتيۆتى كوزقاراستا بولدى. ماسەلەن، ولارعا جىنىستىق ازشىلىقتاردى قولداۋعا باعىتتالعان ريتوريكا ۇنامادى.
لاتىنامەريكالىق تەكتى سايلاۋشىلاردى ايتقاندا كۋبالىقتاردى اتاماسقا جول جوق. جالپى العاندا، ولار سولشىلدار مەن ليبەرالدارعا قارسى بولدى جانە دەموكراتيالىق پارتيانىڭ كۋباعا قاتىستى ساياساتىنا ولەردەي قاس-تىن.
ترامپ كومانداسى جانە كۋبا ىقپالى
وسىلايشا، دەموكراتتاردىڭ ميگرانتتارعا قاتىستى سولشىل-ليبەرال ساياساتى مەن لاتىن امەريكاسىنداعى ا ق ش-تىڭ شامادان تىس جۇمساق باعىتىنا دەگەن نارازىلىق ترامپتى بيلىككە اكەلدى. بۇعان قوسا، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىندەگى باستى ادامنىڭ ءبىرى - كۋبادان شىققان ماركو رۋبيو بولدى. ول مەملەكەتتىك حاتشى ءارى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كومەكشى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
وسى فاكتورلاردىڭ بارلىعى ا ق ش-تىڭ لاتىن امەريكاسىنداعى نەعۇرلىم بەلسەندى ساياساتىنا العىشارت بولعان سەكىلدى. ترامپ بىردەن «كانونەركا ساياساتىنا» كوشىپ، ۆەنەسۋەلاعا قىر كورسەتتى، ول ازداي باسقا ەلدەرگە قاتىستى قاتاڭ مالىمدەمەلەر جاساي باستادى.
مەكسيكا ەگەمەندىگى: كارتەلدەر مەن ا ق ش اراسىنداعى تەكەتىرەس
سوڭعى ۋاقىتتا دونالد ترامپ مەكسيكاعا ايبات شەككەنىن كوردىك. مادۋرونى ۇستاۋ وقيعاسىنا ارنالعان باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ترامپ «مەكسيكاعا قاتىستى بىردەڭە ىستەۋگە تۋرا كەلەدى» دەپ مالىمدەدى. ال 8-قاڭتاردا مەكسيكا اۋماعىندا ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى قۇرلىقتاعى وپەراتسيانى باستاۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن قوسا ايتتى.
ترامپ بيلىككە كەلگەننەن كەيىن، 2025 -جىلدىڭ اقپانىندا ا ق ش مەكسيكانىڭ التى ەسىرتكى كارتەلىن تەرروريستىك ۇيىمدار تىزىمىنە ەنگىزدى. ەندى ولارعا قارسى اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋ مۇمكىندىگى تالقىلانىپ جاتىر. بۇل - مەكسيكانىڭ ەگەمەندىگىن بۇزۋ دەگەن ءسوز. نەگە دەسەڭىز، مەكسيكانىڭ كەيبىر ايماعىندا قىلمىستىق ۇيىمداردىڭ ىقپالى وتە جوعارى، ولار ءىس جۇزىندە جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مىندەتىن اتقارىپ وتىر. ەگەر امەريكالىقتار مەكسيكا اۋماعىندا اسكەري وپەراتسيا باستايتىن بولسا، سوققى ەڭ الدىمەن مەملەكەتتىك قۇرىلىمعا تيمەك، ىزىنشە ەگەمەندىككە قاتەر تونەدى.
مۇنداي جاعدايدا مەكسيكا بيلىگىنىڭ تاڭداۋ مۇمكىندىگى تىم شەكتەۋلى بولماق. ەگەر ولار ەشقانداي جاۋاپ قاتپاسا، ەگەمەندىگىنە نۇقسان كەلەدى. ال ەگەر قارسى ارەكەت ەتسە، الەمدەگى ەڭ قۋاتتى مەملەكەتپەن سوعىسقا اكەلۋى مۇمكىن. ونىڭ ۇستىنە، ا ق ش ارنايى ماقساتتاعى كۇشتەرمەن جانە اۋە سوققىلارىمەن عانا شەكتەلگەن كۇننىڭ وزىندە، كارتەلدەردى السىرەتە المايدى ءارى جەكەلەگەن اۋماقتارداعى ىقپالىن جويا المايدى.
وسى تۇرعىدان العاندا، ا ق ش ءۇشىن مەكسيكانىڭ ورتالىق بيلىگىمەن بىرلەسىپ ارەكەت ەتۋ، ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى كۇرەستە قولداۋ كورسەتۋ الدەقايدا قيسىندى. امەريكالىقتار لاتىن امەريكاسىنىڭ وزگە ەلدەرىندە، مىسالى كولۋمبيادا ءدال وسىلاي ارەكەت ەتكەنىن بىلەمىز. ال جەرگىلىكتى ۇكىمەتتىڭ قاتىسۋىنسىز اسكەر كىرگىزۋ - جاي عانا ينتەرۆەنتسيا ەمەس. ەڭ باستىسى، مۇنداي قادام قىلمىستىق ۇيىمداردى جويۋعا كومەكتەسپەيدى.
ويتكەنى كەز كەلگەن اسكەري وپەراتسيا ەرتە مە، كەش پە اياقتالادى. ودان كەيىن نە وككۋپاتسيالىق رەجيم ورناتۋ كەرەك، نە اسكەردى اكەتۋ قاجەت. ەكى جاعداي دا ا ق ش ءۇشىن رەسۋرستى ءتيىمسىز جۇمساۋ بولماق، دەمەك مەكسيكا ۇكىمەتىمەن كەلىسىمگە كەلۋ الدەقايدا ۇتىمدى. بالكىم، وسى پروتسەسس قازىر ءجۇرىپ جاتقان شىعار، ال قاتاڭ مالىمدەمەلەر قىسىم جاساۋدىڭ تاعى ءبىر ءتاسىلى بولۋى ىقتيمال.
ترامپ جىلدام شەشىمگە قۇمار. مادۋروعا قاتىستى وقيعادان كەيىن مۇنداي ءتاسىلدىڭ جەمىستى ەكەنىن سەزىندى. ەندى سوڭعى ونجىلدىقتا ا ق ش-تى مازالاپ كەلگەن ماسەلەلەرگە شەشىم تابۋعا تىرىسۋدا. مەكسيكاعا قاتىستى تۇسىن ايتساق، شەكارا بويىنداعى زاڭسىز ميگراتسيانى باقىلاۋ جانە ەسىرتكى تاسىمالىن تەجەۋ.
كۋبا - ۆاشينگتوننىڭ بايىرعى باس اۋرۋى
بۇعان قوسا، ترامپ كوپتەگەن امەريكالىق پرەزيدەنتتىڭ شاماسى جەتپەگەن كۋبا ماسەلەسىمەن اينالىسۋدى قولعا الدى. 11-قاڭتاردا الەۋمەتتىك جەلىسىندە «تىم كەش بولماي تۇرعاندا مامىلەگە كەلۋدى تاباندى تۇردە ۇسىنامىن» دەپ جازدى. ونىڭ ايتۋىنشا، «كۋباعا بۇدان بىلاي اقشا دا، ۆەنەسۋەلالىق مۇناي دا جىبەرىلمەيدى». سونداي-اق ول X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى ماركو رۋبيو كۋبانىڭ پرەزيدەنتى بولۋى مۇمكىن دەگەن جازباعا وڭ رەاكتسيا ءبىلدىردى.
مادۋرونىڭ قاماۋعا الىنۋى جانە گرەنلانديانى قوسىپ الۋ تۋرالى مالىمدەمەدەن كەيىن ترامپتىڭ باسقا ەلدەرگە قاراتا ايتقان كەز كەلگەن ءسوزىن بايىپپەن قابىلداۋ قاجەت. جەكەلەگەن مەملەكەتتەر ءۇشىن دە، جالپى حالىقارالىق قاتىناستار جۇيەسى ءۇشىن دە ءجىتى قاداعالاۋدى تالاپ ەتىپ تۇر. بۇرىن ا ق ش-تى «الەمدىك پوليتسەي» رەتىندە سىنايتىن، ول كەزدە بەلگىلى ءبىر ەرەجەلەر بار ەدى. قازىر ەرەجەنىڭ بار-جوعى كۇماندى، حالىقارالىق قاتىناستار تىم كۇردەلەنە ءتۇستى.
جىلدام ناتيجە الۋعا ۇمتىلاتىن باتىل ترامپ ادەتتە الدىمەن مامىلە ۇسىنادى. مادۋروعا قاتىستى جاعداي - سونىڭ دالەلى. كورىپ وتىرعانىمىزداي، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ مۇنداي بەلسەندىلىگىنە توتەپ بەرۋ ءۇشىن كەلىسىمگە كەلۋ، شارتتى تۇردە ايتقاندا، پروتسەستى قولعا الۋعا تىرىسۋ قاجەت.
مامىلە ماڭىزدى
مامىلە دەگەننەن شىعادى، مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم ترامپتىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىن قاۋىپسىزدىك بويىنشا ا ق ش-پەن نەعۇرلىم تىعىز بايلانىس جاساۋعا كوشتى. ەندى مەكسيكا ۇكىمەتى ۆاشينگتوننىڭ قولداۋىمەن ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى وپەراتسيانى ءوزى باستايدى، سول ارقىلى ا ق ش اسكەرىنىڭ ەلگە كىرۋىنە جول بەرمەيدى. مۇنداي ناتيجە ترامپقا دا ۇناعانداي.
ترامپ دەسانت ءتۇسىرۋ ارقىلى ەسكالاتسياعا بارۋعا مۇددەلى ەمەس - تاۋەكەل تىم جوعارى. الايدا مۇنداي قاۋىپتىڭ ءوزى كوپتەگەن ەلدى الاڭداتىپ، بەلگىلى ءبىر ىمىراعا كەلۋگە يتەرمەلەۋى مۇمكىن.
قازىر لاتىن امەريكاسىنا قاتىستى باسى اشىق ساۋال بار: ا ق ش ساياساتى ميگراتسيا مەن ەسىرتكى كونترابانداسى ماسەلەسىن ءبىرجولا شەشە مە الدە تەك ۋاقىتشا ناتيجە بەرە مە؟ مۇنىڭ جاۋابى الەۋمەتتىك كورسەتكىش پەن ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىندە جاتىر. بولاشاقتا لاتىن امەريكاسىنىڭ كەدەي ەلدەرىندەگى جۇرت ا ق ش-قا جەتۋ ءۇشىن نەبىر امالسىز قادامعا باراتىن بولادى. ال ەسىرتكى كونترابانداسى سۇرانىسقا تاۋەلدى، دەمەك ا ق ش-تىڭ ىشىندە سۇرانىس ازايماسا، ناتيجە بولۋى ەكىتالاي.
اۆتور
ەرسىن شامشادين