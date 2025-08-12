ترامپ پۋتينمەن كەزدەسەر الدىندا نە تۋرالى ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ۇيدە باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى. ول ۆلاديمير پۋتينمەن الداعى كەزدەسۋدەن كونسترۋكتيۆتى ناتيجەلەر كۇتەتىنىن مالىمدەدى. سونىمەن قاتار، الياسكادا وتەتىن سامميتتىڭ الدىن الا كەزدەسۋ بولاتىنىن اتاپ ءوتتى، دەپ جازدى ت ا س س.
ترامپ ءپۋتيندى ۋكرايناداعى قاقتىعىستى اياقتاۋعا كوندىرۋگە نيەتتى ەكەنىن ايتتى.
- بالكىم، مەن (كەزدەسۋدەن كەيىن) شىعىپ، ساتتىلىك تىلەرمىن، سولاي اياقتالۋى دا مۇمكىن. بۇل ماسەلەنى شەشۋ قولىمنان كەلمەۋى مۇمكىن، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
كەزدەسۋدەن كەيىن ترامپ زەلەنسكي مەن ەۋروپالىقتارعا اقپارات بەرەتىنىن ايتتى.
الايدا ول الياسكاداعى سامميتكە زەلەنسكيدى شاقىرۋ نيەتىن راستاعان جوق.
ترامپ كەزدەسۋدىڭ العاشقى بىرنەشە مينۋتىندا-اق ۋكراينا بويىنشا كەلىسىمگە كەلۋ مۇمكىن بە، جوق پا - سونى تۇسىنەتىنىن جەتكىزدى.
امەريكالىق كوشباسشى ماسكەۋمەن ساۋدا قاتىناستارىن قالىپقا كەلتىرۋگە بولاتىنىن ايتىپ، «رەسەيدە وتە قۇندى جەر رەسۋرستارى بار» ەكەنىن قوستى.
سونداي-اق، ترامپ ءتۇپتىڭ تۇبىندە پۋتين مەن زەلەنسكيدى ءبىر ۇستەل باسىنا وتىرعىزا الاتىنىنا سەنىمدى ەكەنىن ءبىلدىردى.
بۇل اقپارات ت ا س س اگەنتتىگى تاراپىنان Kazinform ءۇشىن ارنايى ۇسىنىلعان.
ەسكە سالايىق، ترامپ پۋتينمەن كەزدەسۋ ءۇشىن «رەسەيگە بارا جاتقانىن» مالىمدەگەن بولاتىن.
وتكەن اپتادا ول پۋتينمەن كەزدەسۋ 15-تامىزدا الياسكادا وتەتىنىن جاريالاعان.