    23:40, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    ترامپ پۋتينمەن كەزدەسۋ ءۇشىن انكوريدجگە باردى

    استانا. KAZINFORM - ءنومىرى ءبىرىنشى بورت جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 10:20 دا قوندى، دەپ حابارلايدى رەسەيلىك ت ا س س.

    а
    Фото: x.com / @WhiteHouse

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۇشاعى انكوريدجدەگى ەلمەندورف-ريچاردسون اۆيابازاسىنا قوندى. مۇندا ترامپتىڭ رەسەي باسشىسى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋى وتەدى. بۇل تۋرالى اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز-پۋلى حابارلادى.

    ونىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، ءنومىرى ءبىرىنشى بورت جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 10:20 دا قوندى.

    وسىعان دەيىن ترامپتىڭ پۋتينمەن كەزدەسۋ ءۇشىن انكوريدجگە ۇشقانى تۋرالى حابارلادىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
