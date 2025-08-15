23:40, 15 - تامىز 2025 | GMT +5
ترامپ پۋتينمەن كەزدەسۋ ءۇشىن انكوريدجگە باردى
استانا. KAZINFORM - ءنومىرى ءبىرىنشى بورت جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 10:20 دا قوندى، دەپ حابارلايدى رەسەيلىك ت ا س س.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۇشاعى انكوريدجدەگى ەلمەندورف-ريچاردسون اۆيابازاسىنا قوندى. مۇندا ترامپتىڭ رەسەي باسشىسى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋى وتەدى. بۇل تۋرالى اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز-پۋلى حابارلادى.
وسىعان دەيىن ترامپتىڭ پۋتينمەن كەزدەسۋ ءۇشىن انكوريدجگە ۇشقانى تۋرالى حابارلادىق.