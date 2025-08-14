ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:55, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    ترامپ پۋتين جانە زەلەنسكيمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ وتكىزۋدى كوزدەپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن الياسكادا وتەتىن كەزدەسۋى ءساتتى وتسە، بۇل كەزدەسۋدەن كەيىن بىردەن رەسەي جانە ۋكراينا باسشىلارىمەن ءۇشجاقتى سامميت ۇيىمداستىرۋدى كوزدەپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    Трамп рассчитывает на встречу с Путиным и Зеленским
    Фото: x.com/whitehouse

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ەگەر ۆلاديمير پۋتينمەن الياسكاداعى كەزدەسۋ جاقسى وتسە، ول مۇمكىندىگىنشە تەز ارادا رەسەي مەن ۋكراينا قاتىساتىن ءۇشجاقتى كەلىسسوز ۇيىمداستىرماق.

    - ەگەر العاشقى كەزدەسۋ جاقسى وتسە، ءبىز ەكىنشى كەزدەسۋدى تەز ارادا وتكىزەمىز. ونى بىردەن جاساعىم كەلەدى. ەكىنشى كەزدەسۋگە پرەزيدەنت پۋتين، پرەزيدەنت زەلەنسكي جانە مەن قاتىسامىن، ەگەر ولار مەنىڭ قاتىسقانىمدى قالاسا، - دەدى ول ۆاشينگتونداعى دجون كەننەدي اتىنداعى ورىنداۋشىلىق ونەر ورتالىعىنا بارعان كەزىندە.

    ترامپ 8 -تامىزدا ۆلاديمير پۋتينمەن 15-تامىزدا الياسكادا كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاعان ەدى. كەيىن بۇل جوسپاردى ر ف پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ تا راستادى.

    ايتا كەتەلىك پۋتين مەن ترامپ انكوريدجدەگى اسكەري بازادا كەزدەسەدى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار