ترامپ پۋتين جانە زەلەنسكيمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ وتكىزۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن الياسكادا وتەتىن كەزدەسۋى ءساتتى وتسە، بۇل كەزدەسۋدەن كەيىن بىردەن رەسەي جانە ۋكراينا باسشىلارىمەن ءۇشجاقتى سامميت ۇيىمداستىرۋدى كوزدەپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ەگەر ۆلاديمير پۋتينمەن الياسكاداعى كەزدەسۋ جاقسى وتسە، ول مۇمكىندىگىنشە تەز ارادا رەسەي مەن ۋكراينا قاتىساتىن ءۇشجاقتى كەلىسسوز ۇيىمداستىرماق.
- ەگەر العاشقى كەزدەسۋ جاقسى وتسە، ءبىز ەكىنشى كەزدەسۋدى تەز ارادا وتكىزەمىز. ونى بىردەن جاساعىم كەلەدى. ەكىنشى كەزدەسۋگە پرەزيدەنت پۋتين، پرەزيدەنت زەلەنسكي جانە مەن قاتىسامىن، ەگەر ولار مەنىڭ قاتىسقانىمدى قالاسا، - دەدى ول ۆاشينگتونداعى دجون كەننەدي اتىنداعى ورىنداۋشىلىق ونەر ورتالىعىنا بارعان كەزىندە.
ترامپ 8 -تامىزدا ۆلاديمير پۋتينمەن 15-تامىزدا الياسكادا كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاعان ەدى. كەيىن بۇل جوسپاردى ر ف پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ تا راستادى.
ايتا كەتەلىك پۋتين مەن ترامپ انكوريدجدەگى اسكەري بازادا كەزدەسەدى.