ترامپ، پۋتين جانە زەلەنسكي قاشان كەزدەسۋى مۇمكىن؟
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي جانە ۋكراينا باسشىلارى - ۆلاديمير پۋتين مەن ۆلاديمير زەلەنسكيمەن ءۇشجاقتى سامميت وتكىزگىسى كەلەتىنىن مالىمدەدى.
ول بۇل تۋرالى 22-تامىزدا وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ۋكراينالىق ارىپتەسىنە جانە ەۋروپا ليدەرلەرىنە تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ بارىسىندا ايتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى Axios پورتالىنا سىلتەمە جاساپ.
«ترامپ زەلەنسكيگە جانە اڭگىمەلەسكەندەرگە سامميتتى جەدەل تۇردە، 22-تامىزدا وتكىزگىسى كەلەتىنىن ايتتى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ترامپ پۋتينمەن الياسكادا وتكەن كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسىن «وتە ءساتتى» دەپ اتاعان ەدى. ول دۇيسەنبىدە ۆاشينگتوندا زەلەنسكيمەن كەزدەسەتىنىن، ال ەگەر ءبارى ويداعىداي بولسا، رەسەي باسشىسىمەن دە كەلىسسوز ۇيىمداستىراتىنىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار، اق ءۇي باسشىسى «بەس سوعىستى توقتاتقانىن» ايتىپ، نوبەلدىڭ بەيبىتشىلىك سىيلىعىنا لايىق ەكەنىن مەڭزەدى.
ال ەۋروپالىق وداق ترامپ پەن پۋتين سامميتىنەن كەيىن ۋكراينانى قولدايتىنىن جانە رەسەيگە قارسى سانكسيالىق قىسىمدى كۇشەيتەتىنىن مالىمدەدى.