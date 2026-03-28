ترامپ توتەنشە جاعداي جاريالادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىنىڭ جۇمىسىن ءىشىنارا توقتاتۋعا بايلانىستى توتەنشە جاعداي جاريالادى. ءتيىستى مالىمدەمە اق ءۇيدىڭ سايتىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Report.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، كولىك قاۋىپسىزدىگى باسقارماسىنىڭ (TSA) 60 مىڭعا جۋىق قىزمەتكەرى جالاقىسىز قالدى، 500 گە جۋىق ادام جۇمىستان شىعىپ ۇلگەردى.
- بۇل جاعدايلار ءبىزدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزگە قاۋىپ توندىرەتىن توتەنشە جاعداي دەپ شەشتىم، - دەدى ول.
وسىعان بايلانىستى پرەزيدەنت TSA قىزمەتىنە بايلانىستى قاراجاتتى ۆەدومستۆونىڭ قالىپتى جۇمىسى كەزىندە الاتىن قىزمەتكەرلەرگە وتەماقى مەن جەڭىلدىكتەر تولەۋ ءۇشىن پايدالانۋدى تاپسىردى.
كولىك قاۋىپسىزدىگى باسقارماسى ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىنىڭ قۇرامىنا كىرەدى جانە ا ق ش اۋەجايلارىندا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا وراي شىعارىلاتىن 100 دوللارلىق بانكنوتتاردا قازىناشىنىڭ قولتاڭباسىنىڭ ورنىنا پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ قولتاڭباسى بولادى.