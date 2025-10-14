ترامپ Time جۋرنالىنىڭ مۇقاباسىنداعى سۋرەتىن سىنادى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق Time جۋرنالىنىڭ شىعارىلىمى گازا سەكتورىندا يزرايل مەن حاماس اراسىندا ا ق ش دەلدالدىعىمەن قول جەتكىزگەن بىتىمگەرشىلىك كەلىسىمىنە ارنالعان، دەپ حابارلايدى Kazinform.
Time جۋرنالىنىڭ مۇقاباسىندا ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ فوتوسۋرەتى جانە وسى نومىردە جاريالانعان ءۇش ماقالانىڭ اتاۋى بەرىلگەن. ولار «ونىڭ تريۋمفى»، «يزرايلگە قاجەت بولعان كوشباسشى» جانە «گازا قالاي ەم الىپ جاتىر» دەپ اتالادى.
- بۇل كەلىسىم ترامپتىڭ ەكىنشى مەرزىمىنىڭ جەتىستىگى جانە تاياۋ شىعىس ءۇشىن ستراتەگيالىق بەتبۇرىس ءساتى بولۋى مۇمكىن، - دەپ جازدى Time.
الايدا امەريكالىق كوشباسشى جۋرنالدى فوتوسۋرەتى ءۇشىن سىناپ، ونى «سۇمدىق» دەپ سانادى.
- ولار مەنىڭ شاشىمدى «ءوشىردى»، سودان كەيىن باسىمدا قالقىمالى تاجگە ۇقسايتىن بىردەڭە پايدا بولدى، تەك وتە كىشكەنتاي. وتە قىزىق! مەن ەشقاشان تومەننەن سۋرەتكە تۇسىرگەندى ۇناتپادىم، ءبىراق بۇل فوتو جاي عانا قورقىنىشتى جانە كۇلكىلى. ولار نە ىستەپ جاتىر جانە نەگە؟ - دەپ جازدى ترامپ Truth Social-دا.
ەسكە سالا كەتسەك، گازا سەكتورىنداعى يزرايل مەن پالەستينا كۇشتەرى اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم 10-قازان كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ءتۇس كەزىندە (استانا ۋاقىتى بويىنشا 14:00) كۇشىنە ەندى.
كەلىسىمنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا يزرايل «سارى سىزىق» ايماعىنا شەگىنىپ، گازا اۋماعىنىڭ 58 پايىزىن ساقتاپ قالادى.