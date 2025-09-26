ترامپ TikTok تى امەريكاندىق يەلەرىنە بەرۋ تۋرالى بۇيرىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دونالد ترامپ TikTok تىڭ ا ق ش- تاعى وپەراتسيالارىن قىتايلىق يەسى ByteDance كومپانياسىنان امەريكاندىق ينۆەستورلار كونسورتسيۋمىنا بەرۋدى ماقۇلدايتىن بۇيرىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى ANEWZ اگەنتتىگى.
14 ميلليارد دوللارلىق كەلىسىمدى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ ماقۇلداعان.
كەلىسىمگە سايكەس، Oracle جەلى اكتيۆتەرىنىڭ شامامەن %45 ساتىپ الاتىن امەريكاندىق ينۆەستورلار توبىن باسقارادى. سونداي-اق كونسورتسيۋمعا Silver Lake جەكە ۇلەستىك فيرماسى، مەدياماگنات رۋپەرت مەردوك پەن ونىڭ ۇلى لاكلان جانە Dell Technologies باس ديرەكتورى مايكل دەلل كىرەدى. ByteDance جانە باسقا قىتايلىق ينۆەستورلار ا ق ش- تاعى TikTok اكتيۆتەرىنىڭ %20 دان از بولىگىن باسقارۋعا قۇقىلى.
جاڭا ۇيىمدى 7 مۇشەدەن تۇراتىن باسقارما قاداعالايدى. التاۋى - ا ق ش ينۆەستورلارى، بىرەۋى - ByteDance. Oracle ا ق ش- تىڭ دەرەكتەردى باقىلاۋىن ساقتاپ قالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن TikTok بۇلتتىق ينفراقۇرىلىمىن جانە ا ق ش- تاعى ۇسىنىستار الگوريتمىن باسقارادى.
ترامپ بۇل كەلىسىمدى امەريكا قۇراما شتاتتارى ءۇشىن «وراسان زور» دەپ اتاپ، شي ونى جەكە ماقۇلداعانىن اتاپ ءوتتى. مۇندا قولدانبانىڭ شامامەن 180 ميلليون پايدالانۋشىسى بار. دەرەكتەردىڭ قۇپيالىلىعى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن الاڭداعاندىقتان قوسىمشا ەكىجاقتى باقىلاۋعا الىندى.
پرەزيدەنتتىڭ بۇيرىعى، ياعني شەتەلدىكتەر باسقاراتىن قولدانبالاردان قورعاۋ تۋرالى زاڭى امەريكاندىقتاردى قاناعاتتاندىرادى. قۇجات ByteDance ءتى اكتيۆتەرىنەن باس تارتۋعا ماجبۇرلەۋى نەمەسە ەل بويىنشا تىيىم سالۋى مۇمكىن. TikTok تىڭ ا ق ش- تاعى جاڭا قۇرىلىمى ءتيىستى ورگانداردىڭ ماقۇلداۋىنان كەيىن بيىل جىل سوڭىنا قاراي جۇمىس ىستەيدى دەپ جوسپارلانعان.
ا ق ش ينۆەستورلارى اكسيالاردىڭ باسىم بولىگىنە يە بولادى جانە كومپانيانىڭ كۇندەلىكتى قىزمەتىن قاداعالايدى. بۇل تەحنولوگيالىق سەكتورداعى شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ سيرەك كەزدەسەتىن كەڭ اۋقىمدى باس تارتۋىن بىلدىرەدى.
بۇعان دەيىن ترامپ TikTok كەلىسىمىندەگى ميللياردەرلەردىڭ ەسىمىن جاريالادى.