ترامپ TikTok كەلىسىمىندەگى ميللياردەرلەردىڭ ەسىمىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا الەمنىڭ ەڭ باي ادامدارىنىڭ ءبىرى ا ق ش- تا TikTok-تى ساقتاپ قالۋ كەلىسىمىنە قاتىسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى CNBS.
ترامپ كەلىسىمگە Oracle ءتوراعاسى لارري ەلليسون مەن Dell Technologies باس ديرەكتورى مايكل دەلل قاتىسۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل كوماندادا لاحلان مەردوك پەن رۋپەرت تە بولۋى مۇمكىن. مەنىڭ ويىمشا، ەكەۋى دە قاتىسادى. تاعى بىرنەشە ادام بار وتە ىقپالدى ادامدار. ولار امەريكالىق پاتريوتتار، وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، ولار ءوز ەلىن جاقسى كورەدى. مەنىڭ ويىمشا، ولار تاماشا جۇمىس ىستەيدى، - دەدى ترامپ.
رۋپەرت مەردوك - مەدياماگنات، News Corporation جانە 21st Century Fox مەدياحولدينگتەرىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە Wall Street Journal باسىلىمىنىڭ يەسى.
لاحلان مەردوك - رۋپەرت مەردوكتىڭ ۇلى.
جاعدايعا جاقىن CNBC دەرەككوزىنىڭ ايتۋىنشا، لاحلان مەردوكتىڭ كەلىسىمگە قاتىسۋى ەكىتالاي، ءبىراق ول اتقارۋشى ءتوراعاسى جانە باس ديرەكتورى قىزمەتىن اتقاراتىن Fox Corporation ءرول اتقارا الادى.
ترامپ مالىمدەمەلەرى قىتايلىق ByteDance كومپانياسىنا تيەسىلى TikTok-قا امەريكا قۇراما شتاتتارىندا جۇمىسىن جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كەلىسىم بويىنشا جالعاسىپ جاتقان كەلىسسوزدەر كەزىندە جاسالدى.
سەنبىدە اق ءۇي ىقتيمال مامىلەنىڭ جاڭا مالىمەتتەرىن جاريالادى: TikTok-تى باقىلايتىن ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ جەتى مۇشەسىنىڭ التاۋى اقش ازاماتتارى بولادى. سونىمەن قاتار، اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتتىڭ ايتۋىنشا، TikTok الگوريتمىن باقىلاۋ ا ق ش تاراپىنا بەرىلەدى، بۇل كەلىسسوزدەردىڭ باستى نۇكتەسى.
ليەۆيتت سونداي-اق Oracle ا ق ش- تا دەرەكتەردى ساقتاۋ جانە پايدالانۋشىنىڭ قۇپيالىلىعىنا جاۋاپ بەرەتىنىن ءتۇسىندىردى.
بۇعان دەيىن ترامپ پەن قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ جۇما كۇنى تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن كەزدە بۇل كەلىسىمدى تالقىلاعان بولاتىن. قوڭىراۋدان كەيىن ترامپ كەلىسىمنىڭ اياقتالۋعا جاقىن ەكەنىن مالىمدەدى.