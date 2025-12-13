ق ز
    13:13, 13 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ترامپ تايلاند پەن كامبودجا اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدى جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تايلاند پەن كامبودجا پرەمەر- مينيسترلەرىمەن شەكاراداعى ۇزاققا سوزىلعان قاقتىعىستىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى سوعىستى 24 ساعات ىشىندە توقتاتۋعا كەلىستى.

    Трамп намерен объявить о начале второй фазы мирного процесса по Газе до Рождества
    Фото: The Hill

    - بۇگىن تاڭەرتەڭ مەن تايلاند پرەمەر- ءمينيسترى انۋتين چارنۆيراكۋلمەن جانە كامبودجا پرەمەر- ءمينيسترى حۋن مانەتپەن ۇزاق ۋاقىت بويى جالعاسىپ كەلە جاتقان قاقتىعىستىڭ قايتا باستالعانى تۋرالى سويلەستىم، - دەدى ترامپ truth Social ارناسىندا.

    ول تاراپتار الداعى 24 ساعات ىشىندە اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - ولار وسى كەشتەن باستاپ بارلىق قاقتىعىستاردى توقتاتۋعا جانە مالايزيا پرەمەر- ءمينيسترى انۆار يبراگيمنىڭ ىقپالى ارقىلى مەنىمەن جانە ءوزارا جاسالعان باستاپقى بەيبىت كەلىسىمگە ورالۋعا كەلىستى، - دەپ قوستى پرەزيدەنت.

    ترامپ شيەلەنىستى كۇشەيتكەن جول بويىنداعى بومبا وقيعاسىنا دا تۇسىنىكتەمە بەردى.

    - باستاپقىدا كوپتەگەن تايلىق ساربازدى جاراقاتتاعان جانە مەرت قىلعان بومبا وقىس وقيعا ەدى. الايدا وسى جاعدايدان كەيىن تايلاند ەلى وتە قاتتى ارەكەت ەتتى، - دەدى ول.

    ا ق ش پرەزيدەنتى ەكى ەلدىڭ دە بەيبىتشىلىك پەن ساۋداعا دايىن ەكەنىنە توقتالدى.

    - ەكى ەل دە اقش- پەن بەيبىتشىلىك جانە ساۋدانى جالعاستىرۋعا دايىن. انۋتين مەن حۋننىڭ اراسىنداعى شيەلەنىسكەن جاعدايدى شەشۋ مەن ءۇشىن ماقتان تۇتارلىق جايت. سونداي- اق مالايزيا پرەمەر- ءمينيسترى انۆار يبراگيمگە وسى وتە ماڭىزدى ماسەلەدە كورسەتكەن كومەگى ءۇشىن العىس ايتقىم كەلەدى، — دەدى دونالد ترامپ.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتادا تايلاند-كامبودجا شەكاراسىندا قاقتىعىس قايتا باستالدى.

    ال كەشە تايلاند كامبودجامەن اراداعى شيەلەنىسكە بايلانىستى پارلامەنتتى تاراتقان بولاتىن.

