ترامپ تايلاند پەن كامبودجا اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدى جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تايلاند پەن كامبودجا پرەمەر- مينيسترلەرىمەن شەكاراداعى ۇزاققا سوزىلعان قاقتىعىستىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى سوعىستى 24 ساعات ىشىندە توقتاتۋعا كەلىستى.
- بۇگىن تاڭەرتەڭ مەن تايلاند پرەمەر- ءمينيسترى انۋتين چارنۆيراكۋلمەن جانە كامبودجا پرەمەر- ءمينيسترى حۋن مانەتپەن ۇزاق ۋاقىت بويى جالعاسىپ كەلە جاتقان قاقتىعىستىڭ قايتا باستالعانى تۋرالى سويلەستىم، - دەدى ترامپ truth Social ارناسىندا.
ول تاراپتار الداعى 24 ساعات ىشىندە اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ولار وسى كەشتەن باستاپ بارلىق قاقتىعىستاردى توقتاتۋعا جانە مالايزيا پرەمەر- ءمينيسترى انۆار يبراگيمنىڭ ىقپالى ارقىلى مەنىمەن جانە ءوزارا جاسالعان باستاپقى بەيبىت كەلىسىمگە ورالۋعا كەلىستى، - دەپ قوستى پرەزيدەنت.
ترامپ شيەلەنىستى كۇشەيتكەن جول بويىنداعى بومبا وقيعاسىنا دا تۇسىنىكتەمە بەردى.
- باستاپقىدا كوپتەگەن تايلىق ساربازدى جاراقاتتاعان جانە مەرت قىلعان بومبا وقىس وقيعا ەدى. الايدا وسى جاعدايدان كەيىن تايلاند ەلى وتە قاتتى ارەكەت ەتتى، - دەدى ول.
ا ق ش پرەزيدەنتى ەكى ەلدىڭ دە بەيبىتشىلىك پەن ساۋداعا دايىن ەكەنىنە توقتالدى.
- ەكى ەل دە اقش- پەن بەيبىتشىلىك جانە ساۋدانى جالعاستىرۋعا دايىن. انۋتين مەن حۋننىڭ اراسىنداعى شيەلەنىسكەن جاعدايدى شەشۋ مەن ءۇشىن ماقتان تۇتارلىق جايت. سونداي- اق مالايزيا پرەمەر- ءمينيسترى انۆار يبراگيمگە وسى وتە ماڭىزدى ماسەلەدە كورسەتكەن كومەگى ءۇشىن العىس ايتقىم كەلەدى، — دەدى دونالد ترامپ.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتادا تايلاند-كامبودجا شەكاراسىندا قاقتىعىس قايتا باستالدى.
ال كەشە تايلاند كامبودجامەن اراداعى شيەلەنىسكە بايلانىستى پارلامەنتتى تاراتقان بولاتىن.