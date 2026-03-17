ترامپ تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى قىتايعا ساپارىن كەيىنگە قالدىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيجىڭگە ساپارىن جانە قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن ءساۋىر ايىنىڭ باسىنا جوسپارلانعان كەزدەسۋىن ءبىر ايعا شەگەرۋدى سۇراعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
امەريكالىق كوشباسشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى.
- ءبىز قىتايمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىرمىز. قاقتىعىسقا بايلانىستى وسىندا قالعىم كەلەدى، مەنىڭ ويىمشا، وسىندا بولۋىم كەرەك. سوندىقتان كەزدەسۋدى ءبىر ايعا شەگەرۋدى وتىندىك، - دەدى ترامپ.
ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرگەن ترامپ اسكەري وپەراتسيانىڭ وسى اپتادا اياقتالۋى ەكىتالاي دەپ اتاپ ءوتتى.
قاڭتار ايىندا دونالد ترامپ قىتايعا 2026 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا باراتىنىن ايتىپ، بۇرىن جاريالانعان جوسپارىن راستاعان بولاتىن.
ا ق ش- تىڭ قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت بۇعان دەيىن دونالد ترامپ پەن شي جينپيڭ 2026 -جىلى ءتورت رەت كەزدەسۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان. ول ەكى مەملەكەتتىك ساپاردان بولەك، فلوريدا شتاتىنداعى دورال قالاسىندا وتەتىن G20 سامميتىندە، سونداي-اق قىتايدىڭ شەنچجەن قالاسىندا وتەتىن ازيا-تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى فورۋمى اياسىندا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.