ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:06, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ترامپ تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى قىتايعا ساپارىن كەيىنگە قالدىردى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيجىڭگە ساپارىن جانە قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن ءساۋىر ايىنىڭ باسىنا جوسپارلانعان كەزدەسۋىن ءبىر ايعا شەگەرۋدى سۇراعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BBC.

    Фото: Anadolu

    امەريكالىق كوشباسشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى.

    - ءبىز قىتايمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىرمىز. قاقتىعىسقا بايلانىستى وسىندا قالعىم كەلەدى، مەنىڭ ويىمشا، وسىندا بولۋىم كەرەك. سوندىقتان كەزدەسۋدى ءبىر ايعا شەگەرۋدى وتىندىك، - دەدى ترامپ.

    ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرگەن ترامپ اسكەري وپەراتسيانىڭ وسى اپتادا اياقتالۋى ەكىتالاي دەپ اتاپ ءوتتى.

    قاڭتار ايىندا دونالد ترامپ قىتايعا 2026 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا باراتىنىن ايتىپ، بۇرىن جاريالانعان جوسپارىن راستاعان بولاتىن.

    ا ق ش- تىڭ قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت بۇعان دەيىن دونالد ترامپ پەن شي جينپيڭ 2026 -جىلى ءتورت رەت كەزدەسۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان. ول ەكى مەملەكەتتىك ساپاردان بولەك، فلوريدا شتاتىنداعى دورال قالاسىندا وتەتىن G20 سامميتىندە، سونداي-اق قىتايدىڭ شەنچجەن قالاسىندا وتەتىن ازيا-تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى فورۋمى اياسىندا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
