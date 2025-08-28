ترامپ سوروس جانە ونىڭ ۇلىنا قارسى فەدەرالدىق ايىپ تاعۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دەموكراتيالىق مەتسەنات دجوردج سوروس پەن ونىڭ ۇلى الەكس زورلىق-زومبىلىق اكسيالارىن قولداعانى ءۇشىن فەدەرالدىق سوت الدىندا جاۋاپ بەرۋىن تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- دجوردج سوروس پەن ونىڭ كەرەمەت راديكال ۇلى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ بۇكىل اۋماعىندا زورلىق-زومبىلىق شەرۋلەرىن جانە تاعى باسقالاردى قولداعانى ءۇشىن RICO زاڭى بويىنشا جاۋاپقا تارتىلۋى كەرەك. ءبىز بۇل اقىماقتاردىڭ امەريكانى بولشەكتەۋىنە جول بەرمەيمىز. سوروس پەن ونىڭ ەسالاڭدار توبى ەلىمىزگە ۇلكەن شىعىن كەلتىردى! بۇل ونىڭ باتىس جاعالاۋداعى ەسسىز دوستارىنا دا قاتىستى. ساق بولىڭىز، ءبىز ءسىزدى باقىلاپ وتىرمىز! - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
سوروس وتباسى قارجىلاندىراتىن Open Society Foundations كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمى X- تەگى مالىمدەمەسىندە ترامپتىڭ قوقان-لوققىسىن ايىپتادى.
- دجوردج سوروس نەگىزىن قالاعان جانە الەكس سوروس باسقاراتىن The Open Society Foundations زورلىق-زومبىلىق اكسيالارىن قولدامايدى جانە قارجىلاندىرمايدى. كەرىسىنشە مالىمدەمەلەر جالعان، ال نەگىزىن قالاۋشى مەن ءتوراعاعا قارسى قورقىتۋلار شەكتەن شىققان. ءبىزدىڭ ميسسيامىز - قۇراما شتاتتارىندا جانە بۇكىل الەمدە ادام قۇقىقتارى، ادىلەتتىلىك جانە دەموكراتيالىق پرينتسيپتەردى ىلگەرىلەتۋ. ءبىز ا ق ش كونستيتۋتسياسىمەن كەپىلدەندىرىلگەن نەگىزگى بوستاندىقتاردى، سونىڭ ىشىندە ءسوز بوستاندىعى مەن بەيبىت نارازىلىق قۇقىعىن قولدايمىز، بۇل كەز كەلگەن بەلسەندى دامىپ وتىرعان دەموكراتيانىڭ بەلگىلەرى، - دەپ جازدى كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىم.
رەسپۋبليكاشىلدار ميللياردەر سوروستى زورلىق-زومبىلىق شەرۋلەرى مەن تارتىپسىزدىكتەردى قارجىلاندىردى دەپ ايىپتاپ جۇرگەنىنە ءبىراز ۋاقىت بولدى، دەپ حابارلايدى Daily Mail.
سوروس وتباسى وسى جىلدار ىشىندە «اشىق قوعام» قورلارى ارقىلى پروگرەسسيۆتى كانديداتتار مەن ۇيىمدارعا جۇزدەگەن ميلليون دوللار ءبولدى.
2024-جىلعى سايلاۋ كەزىندە الەكس ترامپ قارسىلاسى كامالا حارريستى قولداپ، وعان اقشا جيناعان. كىشى سوروس حيللاري كلينتوننىڭ جاقىن كومەكشىسى حۋما ابەدينگە ۇيلەندى.
سوروس ۇيىمى سوتتا ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ شەشىمدەرىنە قارسى شىققان پروگرەسسيۆتى جەرگىلىكتى پروكۋرورلار مەن باس پروكۋرورلار ناۋقاندارىنىڭ نەگىزگى قارجىلاندىرۋشىسى بولدى.
