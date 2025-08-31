ترامپ سايلاۋداعى زاڭبۇزۋشىلىقتارعا قارسى جارلىققا قول قويماق
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەلدەگى سايلاۋداعى زاڭبۇزۋشىلىقتاردىڭ جولىن كەسۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار شارانى قاراستىراتىن اتقارۋشىلىق جارلىققا قول قويۋ نيەتى بار ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س
بۇل تۋرالى ا ق ش باسشىسى 30-تامىزدا Truth Social جەلىسىندە جازدى.
- داۋىس بەرۋشىنىڭ جەكە كۋالىگى ءار سايلاۋدا مىندەتتى تۇردە تالاپ ەتىلۋى ءتيىس. ەشقانداي ەرەكشەلىك بولماۋى كەرەك! مەن بۇل جونىندە اتقارۋشىلىق جارلىققا قول قويامىن!!! سونىمەن قاتار پوشتا ارقىلى داۋىس بەرۋگە تەك اۋىر ناۋقاستار مەن الىس جەردە جۇرگەن اسكەري قىزمەتكەرلەر عانا رۇقسات الۋى كەرەك. تەك قاعاز بيۋللەتەندەردى پايدالانىڭىزدار!!! - دەدى ترامپ.
ا ق ش استاناسىنداعى اكىمشىلىكتىڭ باسشىسى وسى ايدىڭ باسىندا ەلدىڭ سايلاۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ جانە پوشتا ارقىلى داۋىس بەرۋدەن باس تارتۋ جوسپارى بار ەكەنىن ايتقان بولاتىن. ول بىرنەشە رەت بۇل ءادىس فالسيفيكاتسياعا وتە بەيىم ەكەنىن اتاپ وتكەن.
سونىمەن قاتار ترامپ كوپتەگەن امەريكالىق شتاتتاردا ءتۇرلى دەڭگەيدەگى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە سايلاۋشىلاردان قۇجات تالاپ ەتىلمەيتىنىن دە سىنعا العان.